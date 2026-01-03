Megerősítették: a negyedik évaddal befejeződik a Sárkányok háza

Még egy darabig nem maradnak Trónok harca-tartalmak nélkül az HBO nézői, mivel érkezik egy újabb spinoff, A hét királyság lovagja, illetve a Sárkányok házához további két évad is készül. Mint azonban azt az utóbbi showrunnere, Ryan Condal megerősítette, a Targaryen-ház véres történelmét bemutató széria a negyedik szezonnal le fog zárulni – írja az IGN cikkében.

A Sárkányok háza a negyedik évaddal lezárul (Fotó: Warner Bros. Discovery)

Mint írják, Condal egy podcast vendége volt, melyben elárulta, hogy októberben végeztek a harmadik évad forgatásával, azóta az utómunkálatok zajlanak,

a negyedik szezont pedig már el is kezdték írni.

Cogler szerint van egy előnye annak, hogy tisztában vannak vele, a harmadikat követően már csak egy szezon készül a sorozathoz: ettől úgy érzik, hogy mindenüket bele tudják adni az elkészítésébe. A showrunner szerint azt is elmondta, hogy ennek az évadnak a munkálatai során volt eddig a legboldogabb. Ez annak köszönhető, hogy ebben a felvonásban sok sárkány lesz, amelyeket a rendelkezésre álló idő alatt átkozottul nehéz úgy megvalósítani, hogy lehetőleg minél jobban nézzenek ki.