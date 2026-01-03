Sárkányok házaHBOsorozat

Megerősítették: a negyedik évaddal befejeződik a Sárkányok háza

A Targaryen-ház véres történelmét bemutató széria showrunnere egy podcastben mondta el, hogy a sorozat a negyedik évaddal le fog zárulni. Egy darabig azonban még el leszünk látva Trónok harca-tartalommal, várhatóan 2026 nyarán mutatják be a Sárkányok háza harmadik évadát, a negyediket pedig 2028-ra tervezik, és érkezik egy új spinoff is.

Magyar Nemzet
Forrás: IGN2026. 01. 03. 14:00
Fotó: Warner Bros. Discovery
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még egy darabig nem maradnak Trónok harca-tartalmak nélkül az HBO nézői, mivel érkezik egy újabb spinoff, A hét királyság lovagja, illetve a Sárkányok házához további két évad is készül. Mint azonban azt az utóbbi showrunnere, Ryan Condal megerősítette, a Targaryen-ház véres történelmét bemutató széria a negyedik szezonnal le fog zárulni – írja az IGN cikkében.

Megerősítették: a negyedik évaddal befejeződik a Sárkányok Háza
A Sárkányok háza a negyedik évaddal lezárul (Fotó: Warner Bros. Discovery)

Mint írják, Condal egy podcast vendége volt, melyben elárulta, hogy októberben végeztek a harmadik évad forgatásával, azóta az utómunkálatok zajlanak, 

a negyedik szezont pedig már el is kezdték írni. 

Cogler szerint van egy előnye annak, hogy tisztában vannak vele, a harmadikat követően már csak egy szezon készül a sorozathoz: ettől úgy érzik, hogy mindenüket bele tudják adni az elkészítésébe. A showrunner szerint azt is elmondta, hogy ennek az évadnak a munkálatai során volt eddig a legboldogabb. Ez annak köszönhető, hogy ebben a felvonásban sok sárkány lesz, amelyeket a rendelkezésre álló idő alatt átkozottul nehéz úgy megvalósítani, hogy lehetőleg minél jobban nézzenek ki.

A Sárkányok háza harmadik évadát 2026 nyarán tervezik bemutatni, a negyedik pedig 2028-ban érkezhet. A hét királyság lovagja már 2026. január 19-én felkerül az HBO Maxra.

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu