Egy tatai étteremben vacsorázott a Trónok harca egyik főszereplője

A Trónok harca egyik legemblematikusabb karaktere kétségkívül Havas Jon, az őt alakító Kit Harington pedig kedd este nem akárhol bukkant fel.

A Trónok harca sztárja és a Platán Bisztró lelkes személyzete. Forrás: Facebook

Közeleg a tél! Vagyis Komárom-Esztergomba már meg is érkezett. Havas Jon, vagyis Kit Harington Tatán tűnt fel kedd este. És ki ne ismerné az ikonikus Trónok harca-sorozatot és a még ikonikusabb szereplőket? Hát a tatai Platán Bisztró dolgozói azonnal felismerték Havas Jon színészét, és persze a képeket sem lehetett vele kihagyni

– olvasható a Kemma lelkes beszámolójában.

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál cikkéből kiderül az is, hogy a The Michelin Guide kalauzban Bib Gourmand minősítéssel elismert tatai Platán Bisztróban vendégeskedő sztár magyarországi látogatásának oka ismeretlen, ezért is okozott komoly meglepetést a felbukkanása a városban.