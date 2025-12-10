Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

TataKemmatrónok harcaHavas Jon

Egy tatai étteremben vacsorázott a Trónok harca egyik főszereplője

A Platán Bisztró dolgozói igencsak meglepődtek, amikor Havas Jon betért hozzájuk. Nem tudni, mi okból látogatott a városba a Trónok harca színésze, Kit Harington, de örömmel fotózkodott a személyzettel.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 9:56
Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Trónok harca egyik legemblematikusabb karaktere kétségkívül Havas Jon, az őt alakító Kit Harington pedig kedd este nem akárhol bukkant fel.

Trónok harca
A Trónok harca sztárja és a Platán Bisztró lelkes személyzete. Forrás: Facebook

Közeleg a tél! Vagyis Komárom-Esztergomba már meg is érkezett. Havas Jon, vagyis Kit Harington Tatán tűnt fel kedd este. És ki ne ismerné az ikonikus Trónok harca-sorozatot és a még ikonikusabb szereplőket? Hát a tatai Platán Bisztró dolgozói azonnal felismerték Havas Jon színészét, és persze a képeket sem lehetett vele kihagyni

– olvasható a Kemma lelkes beszámolójában.

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál cikkéből kiderül az is, hogy a The Michelin Guide kalauzban Bib Gourmand minősítéssel elismert tatai Platán Bisztróban vendégeskedő sztár magyarországi látogatásának oka ismeretlen, ezért is okozott komoly meglepetést a felbukkanása a városban. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.