MÁVBombariadóvonat

Bombafenyegetés miatt állt le az Ukrajnából érkező InterCity

Közel 140 perces késést okozott az átvizsgálás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 19:18
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A Munkács felől érkező, Záhonyból 12.37-kor a Nyugati pályaudvarra továbbindult nemzetközi Latorca InterCity (IC 33) vonatot Albertirsa térségében megállította és hatósági intézkedés alá vonta a rendőrség, mert a MÁV információi szerint az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a járattal kapcsolatban, közölte honlapján a MÁV-csoport.

A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az elmúlt napokban az ukrán társvasutaknál megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések

Ezeket az eseteket az ukrán tűzszerészek kivizsgálták, és szerencsére minden alkalommal alaptalannak találták. 

A MÁV-csoport reményét fejezte ki, hogy ezúttal is hamis riasztásról van szó, és kiemelte: a magyar vasúttársaság mindenben együttműködik a rendőrséggel.

A hatósági intézkedés egyébként 18 órakor fejeződött be, így Albertirsáról közel 140 perces késéssel indulhatott tovább a vonat Budapestre.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


