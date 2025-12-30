Bombafenyegetés miatt állt le az Ukrajnából érkező InterCity

A Munkács felől érkező, Záhonyból 12.37-kor a Nyugati pályaudvarra továbbindult nemzetközi Latorca InterCity (IC 33) vonatot Albertirsa térségében megállította és hatósági intézkedés alá vonta a rendőrség, mert a MÁV információi szerint az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a járattal kapcsolatban, közölte honlapján a MÁV-csoport.
Az elmúlt napokban az ukrán társvasutaknál megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések.
Ezeket az eseteket az ukrán tűzszerészek kivizsgálták, és szerencsére minden alkalommal alaptalannak találták.
A MÁV-csoport reményét fejezte ki, hogy ezúttal is hamis riasztásról van szó, és kiemelte: a magyar vasúttársaság mindenben együttműködik a rendőrséggel.
A hatósági intézkedés egyébként 18 órakor fejeződött be, így Albertirsáról közel 140 perces késéssel indulhatott tovább a vonat Budapestre.
