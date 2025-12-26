Csütörtökön hajnalban bombariadó volt két, Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton– adta hírül az Index.

Az utasokat Magyarországon leszállították. Fotó: Shutterstock

Az ukrán tűzszerészek mindkét vonatot átvizsgálták, és

a vasúttársaság tájékoztatása szerint a riasztások alaptalannak bizonyultak: sem robbanószerkezetet, sem más veszélyes tárgyat nem találtak.

Az érintett járatok a Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok voltak.

Az egyik esetben a MÁV munkatársai csak a határátlépés után, a csapi állomástól vették át a kiszolgálást, míg a másik vonaton már Ungvártól magyar vasutasok teljesítettek szolgálatot. Elmondásuk szerint nem érezték magukat veszélyben, ugyanakkor mindkét járat komoly késést szenvedett a bombariadó miatt.