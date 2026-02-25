Rendkívüli

Orbán Viktor minden kérdésre választ ad, kövesse nálunk élőben! + videó

ukrajnaszbubotránykorrupció

Újabb korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában

Míg Ukrajna a háború borzalmaival küzd, és az életben maradásért harcol, a frontvonalak mögött újabb korrupciós botrány rázza meg az ország védelmi rendszerét. A legfőbb ügyészség és az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) közös bejelentése szerint magas rangú katonai és titkosszolgálati vezetők kerültek rendőrkézre; ellenük a légierő létfontosságú védelmi létesítményeinek építésére szánt állami forrásokkal kapcsolatos korrupció a vád.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 17:04
Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Újabb, katonai és titkosszolgálati vezetőket érintő korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában – számol be róla a Liga.net hírportál. Kijev tavaly májusban döntött arról, hogy 1,4 milliárd hrivnya (mintegy 10,3 milliárd forint) értékben létesít óvóhelyeket és védelmi struktúrákat a légierő repülőterein, ezzel biztosítva a kritikus fontosságú repülőgépek védelmét az orosz támadásokkal szemben.

A korrupció az ukrán légierő és titkosszolgálat berkeiben is felbukkant (Illusztráció, forrás: AFP)
A korrupció az ukrán légierő és titkosszolgálat berkeiben is felbukkant (Illusztráció, forrás: AFP)

Azonban a magasztos célok ellenére az SZBU katonai elhárítási főosztályának ellenőrzése súlyos visszaélésekre derített fényt. Kiderült, hogy a tervek nem feleltek meg a biztonsági követelményeknek, a megépítendő szerkezetek nem biztosították volna a repülőgépek megfelelő védelmét, ráadásul a munkálatokat drasztikusan túlárazták.

Mindennek ellenére az előlegek folyósítása a szerződések alapján megkezdődött.

A nyomozás szerint az ügy érintettjei kifinomult rendszert dolgoztak ki az állami pénzek megcsapolására. A sikkasztási kísérlet kulcsfigurája az ukrán légierő logisztikai parancsnoka, Andrij Ukrajinec ezredes volt, aki a gyanú szerint a költségvetési források eltérítésének eltussolása érdekében a Zsitomir megyei SZBU-vezetőhöz, Volodimir Kompanicsenkó ezredeshez fordult.

Ukrajinec azt kérte a titkosszolgálati vezetőtől, hogy segítsen a katonai elhárítás vezetésének megvesztegetésében. Kompanicsenkó, aki maga is érdekelt volt az ügyben, hiszen személyesen vont be az akcióba egy alvállalkozót, beleegyezett, sőt, az „ügylet garantőrének” is felajánlkozott, ezzel biztosítva a korrupciós hálózat zökkenőmentes működését.

A nyomozás feltárta, hogy a tisztviselők az összfinanszírozás körülbelül egy százalékát kitevő összeg, 13 millió hrivnya (96 millió forint) átadását javasolták a vizsgálatok leállítása és a korrupció elfedése érdekében. Ezenfelül azt tervezték, hogy „lojális” könyvvizsgálókat vonnak be, akik hamis szakvéleményeket készítenek az építkezés minőségéről, ezzel törvényes látszatát keltve az egész bűncselekménynek.

A két magas rangú tisztviselőt azonban 2026. február 25-én tetten érték, miközben 320 000 dollár (mintegy 102 millió forint) kenőpénzt próbáltak átadni. Ez a meghökkentő összeg is jól mutatja, milyen mértékű pénzügyi hasznot reméltek az elkövetők.

A tisztviselők ellen jelenleg vesztegetés és katonai tisztségviselő összeesküvésben elkövetett hivatali visszaélése miatt készülnek vádat emelni.

Az eset újabb döbbenetes példája annak, hogyan húz hasznot az ukrán vezetés a háborús helyzetből és az országba ömlő nyugati – főként európai uniós – támogatásokból, azonban korántsem egyedülálló történet. Február 11-én az ukrán fegyveres erők központi katonai kórházában egy halottak foglalkoztatásával kapcsolatos csalási rendszert lepleztek le, február 20-án pedig egy ejtőernyős dandár logisztikai őrnagya ellen indult nyomozás illegális gazdagodás gyanúja miatt. Ezek az esetek, bár különállók, egy aggasztó mintázatot rajzolnak ki: a korrupció mélyen beette magát az ukrán államapparátusba. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is elkötelezett nem csupán a támogatások mindenféle elszámoltatás nélküli folyósítása, de Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása mellett is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

