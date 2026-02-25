Újabb korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában

Újabb, katonai és titkosszolgálati vezetőket érintő korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában – számol be róla a Liga.net hírportál. Kijev tavaly májusban döntött arról, hogy 1,4 milliárd hrivnya (mintegy 10,3 milliárd forint) értékben létesít óvóhelyeket és védelmi struktúrákat a légierő repülőterein, ezzel biztosítva a kritikus fontosságú repülőgépek védelmét az orosz támadásokkal szemben.

A korrupció az ukrán légierő és titkosszolgálat berkeiben is felbukkant (Illusztráció, forrás: AFP)

Azonban a magasztos célok ellenére az SZBU katonai elhárítási főosztályának ellenőrzése súlyos visszaélésekre derített fényt. Kiderült, hogy a tervek nem feleltek meg a biztonsági követelményeknek, a megépítendő szerkezetek nem biztosították volna a repülőgépek megfelelő védelmét, ráadásul a munkálatokat drasztikusan túlárazták.