Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)kamatÁKKhozamállampapír

Kisbefektetők nagy dilemmája: érdemes-e magasabb kamatokra várni most az állampapíroknál?

Az egyre bizonytalanabbá váló világgazdasági környezet ellenére időarányosan jól alakul az Államadósság Kezelő Központ finanszírozási terve. Kérdés, érdemes-e arra várni, hogy a közeljövőben kedvezőbb kondíciók mellett kínálnák a lakossági állampapírokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 8:26
Állampapír-megtakarítások
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idei évi finanszírozási tervében a lakosság részéről mintegy nettó ezermilliárd forint bevonása szerepel, és a négy legnagyobb állományú lakossági állampapírból (a FixMagyar Állampapír , a Prémium Magyar Állampapír, a Magyar Állampapír Plusz és a Bónusz Magyar Állampapír) már több mint 10 700 milliárd forint van forgalomban. 

Időarányosan jól alakul az Államadósság Kezelő Központ finanszírozási terve 

A legnépszerűbb, ötéves lakossági állampapír, a FixMÁP hozamát a napokban meghaladta az ötéves intézményi papír hozama, amely az ÁKK honlapja szerint hétfőn még hét százalék fölött járt

 – emeli ki a Világgazdaság. Lejáratig tartva tehát az intézményi állampapírok akár jobb választást is kínálhatnak, sőt rövidebb távon akár fel is értékelődhetnek és nagyobb nyereséget is hozhatnak. Ha viszont korábban visszaváltjuk azokat, az veszteséget okozhat.

A kibontakozó energiaválság jelei egyelőre nem érzékelhetők az inflációs adatokban, és amennyiben az ÁKK számára mégis gondot okozna a további finanszírozás bevonása, úgy van lehetőség új állampapírok kibocsátására, vagy a jelenlegi sorozatok feltételeinek javítására, ám egyelőre nem áll fenn olyan helyzet, ami ezt indokolttá tenné. A magasabb lakossági kamatra várni ezért nem biztos, hogy érdemes.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

