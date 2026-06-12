Csak győztese nem volt ennek az óriási vb-meccsnek

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1-1-es döntetlen született Kanada és Bosznia-Hercegovina vb-mérkőzésén Torontóban a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának első fordulójában. A kanadai csapat rengeteg helyzetet kihagyott, de akkor, amikor nyakán volt a kés, sikerült egyenlítenie.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 22:58
Nagy csatát vívott egymás ellen Kanada és Bosznia-Hercegovina Fotó: MICHAEL STEELE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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TORONTO, ONTARIO - JUNE 12: Jovo Lukic #25 of Bosnia and Herzegovina scores his team's first goal off a header during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on June 12, 2026 in Toronto, Ontario. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lukic fejesvel szerzett vezetést Bosznia-Hercegovina - Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A második félidőben adva volt a feladat Kanada előtt: egyenlíteni minden körülmények között. Az 53. percben egészen hihetetlen, hogy úszta meg a bosnyák csapat a kanadai gólt. A kanadai csapat szép passzokkal hozta fel a labdát, Laryea helyzetbe került, el is passzolta a labdát a bosnyák kapus mellett, de érkezett Kolasinac, aki úgy tudott menteni, hogy a saját kapufájára lőtte a labdát. Ez tényleg hihetetlen helyzet volt. 

Miközben a kanadai csapat fokozta a nyomást, Bosznia-Hercegovina majdnem megszerezte a második gólját. Demirovic ziccerben lépett ki, de a kanadai kapus menteni tudott. A 60. perc környékén jöttek a sorozatos cserék, a kanadai együttest az idő is hajtotta, hiszen minden egyes eltelt perc a vezető bosnyákoknak kedvezett. A 67. percben Shaffellburg fejesét a gólvonal előtt mentette Katic. Egészen hihetetlen, mennyi helyzetet és milyen helyzeteket puskázott el a kanadai csapat. 

Canada's supporters attend the 2026 World Cup Group B football match between Canada and Bosnia and Herzegovina at the Toronto Stadium in Toronto on June 12, 2026. (Photo by Cole Burston / AFP)
A kanadai drukkerek Torontóban - Fotó: COLE BURSTON / AFP

A hajrában a kandai csapat mindent egy lapra feltéve támadott. Ennek meg is lett az eredménye a 78. percben. David odapörgette a labdát Larinnak, aki lefordult Muharemovicról, majd úgy lőtte be a kanadai csapat egyenlítő gólját, hogy a labda megpattant, így a bosnyák kapsunak esélye sem volt védenie.

Innentől kezdve az volt a kérdés, hogy a kanadai csapat képes lesz-e még egy gólt lőni? Bár mindent megtettek, de nem tudtak fordítani, így a mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget. A kanadai csapat számára történelmi volt ez a döntetlen, mert a vb-k történetében eddig hat meccsből hatszor vesztettek, most viszont egy ponttal gazdagabbak lettek.

Labdarúgó-világbajnokság, B-csoport, 1. forduló: Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-1)

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