Csak győztese nem volt ennek az óriási vb-meccsnek

Lukic fejesvel szerzett vezetést Bosznia-Hercegovina - Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A második félidőben adva volt a feladat Kanada előtt: egyenlíteni minden körülmények között. Az 53. percben egészen hihetetlen, hogy úszta meg a bosnyák csapat a kanadai gólt. A kanadai csapat szép passzokkal hozta fel a labdát, Laryea helyzetbe került, el is passzolta a labdát a bosnyák kapus mellett, de érkezett Kolasinac, aki úgy tudott menteni, hogy a saját kapufájára lőtte a labdát. Ez tényleg hihetetlen helyzet volt.

Miközben a kanadai csapat fokozta a nyomást, Bosznia-Hercegovina majdnem megszerezte a második gólját. Demirovic ziccerben lépett ki, de a kanadai kapus menteni tudott. A 60. perc környékén jöttek a sorozatos cserék, a kanadai együttest az idő is hajtotta, hiszen minden egyes eltelt perc a vezető bosnyákoknak kedvezett. A 67. percben Shaffellburg fejesét a gólvonal előtt mentette Katic. Egészen hihetetlen, mennyi helyzetet és milyen helyzeteket puskázott el a kanadai csapat.

A kanadai drukkerek Torontóban - Fotó: COLE BURSTON / AFP

A hajrában a kandai csapat mindent egy lapra feltéve támadott. Ennek meg is lett az eredménye a 78. percben. David odapörgette a labdát Larinnak, aki lefordult Muharemovicról, majd úgy lőtte be a kanadai csapat egyenlítő gólját, hogy a labda megpattant, így a bosnyák kapsunak esélye sem volt védenie.

Innentől kezdve az volt a kérdés, hogy a kanadai csapat képes lesz-e még egy gólt lőni? Bár mindent megtettek, de nem tudtak fordítani, így a mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget. A kanadai csapat számára történelmi volt ez a döntetlen, mert a vb-k történetében eddig hat meccsből hatszor vesztettek, most viszont egy ponttal gazdagabbak lettek.

Labdarúgó-világbajnokság, B-csoport, 1. forduló: Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-1)