Durrdefektes, irányíthatatlan kamion okozott vészhelyzetet az autópályán + videó

Az MKIF videóján látható kamion hirtelen defektet kap, a helyzet pedig századmásodpercek alatt válik kritikussá. Ilyenkor egy több tonnás jármű irányíthatósága jelentősen romolhat, letérhet a sávból, felborulhat vagy akár több másik járművet is magával sodorhat. Ebben az esetben a sofőr lélekjelenlétének és tapasztalatának köszönhetően sikerült megelőzni a bajt, és szerencsére nem történt komoly baleset.

Ez azonban erős emlékeztető arra, mennyire kiszolgáltatott tud lenni mindenki az úton, akár egy váratlan műszaki hiba esetén is. Éppen ezért különösen fontos a megfelelő követési távolság megtartása. Soha nem tudhatjuk, mikor kerül az előttünk haladó jármű vészhelyzetbe vagy mikor történik olyan műszaki hiba, amely azonnali reakciót igényel tőlünk is. A kellő távolság életet menthet, hiszen időt és teret ad a biztonságos fékezésre, manőverezésre. Autópályán a megfelelő követési távolság két másodperc!

Mit lehet tenni durrdefekt esetén?