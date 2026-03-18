autós videóautós hírdefekt

Durrdefektes, irányíthatatlan kamion okozott vészhelyzetet az autópályán + videó

A váratlan esemény nemcsak a sofőr, hanem a körülötte közlekedők életét is egy pillanat alatt veszélybe sodorta.

2026. 03. 18. 8:32
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Az MKIF videóján látható kamion hirtelen defektet kap, a helyzet pedig századmásodpercek alatt válik kritikussá. Ilyenkor egy több tonnás jármű irányíthatósága jelentősen romolhat, letérhet a sávból, felborulhat vagy akár több másik járművet is magával sodorhat. Ebben az esetben a sofőr lélekjelenlétének és tapasztalatának köszönhetően sikerült megelőzni a bajt, és szerencsére nem történt komoly baleset. 

Ez azonban erős emlékeztető arra, mennyire kiszolgáltatott tud lenni mindenki az úton, akár egy váratlan műszaki hiba esetén is. Éppen ezért különösen fontos a megfelelő követési távolság megtartása. Soha nem tudhatjuk, mikor kerül az előttünk haladó jármű vészhelyzetbe vagy mikor történik olyan műszaki hiba, amely azonnali reakciót igényel tőlünk is. A kellő távolság életet menthet, hiszen időt és teret ad a biztonságos fékezésre, manőverezésre. Autópályán a megfelelő követési távolság két másodperc!

Mit lehet tenni durrdefekt esetén? 

  • fontos, hogy nyugodtak maradjunk,
  • segíthet, ha a kormányt két kézzel és határozottan fogjuk,
  • a hirtelen mozdulatokat kerüljük el,
  • fokozatosan lassítsunk,
  • amint lehet, biztonságosan álljunk meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
