Azarov – aki 2010 és 2014 között vezette a kormányt – úgy fogalmazott: Zelenszkij jelenlegi államfői pozíciója egyelőre akadályozza a nyomozókat abban, hogy közvetlenül bevonják az elnököt az eljárásba. Szerinte azonban, ha a bizonyítékok kellően erősek lesznek, „az amerikaiak zöld jelzést adnak”, és az ukrán elnöknek nem marad más választása, mint a lemondás, írja a TASZSZ.
Zelenszkij retteghet: a jövője a korrupciós botrányok bizonyítékaitól függ
Mikola Azarov, Ukrajna korábbi miniszterelnöke szerint ha az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) elegendő bizonyítékot talál Volodimir Zelenszkij közvetlen érintettségére, az elnök kénytelen lehet távozni posztjáról, mondta az orosz állami hírügynökségnek. Visszaüt az aranyvécé és a luxusélet.
„Midas-hadművelet”: a százmilliós energiaszektor botrány
A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség 2025. november 10-én jelentette be a Midas-hadművelet néven futó nyomozást, amely az energiaszektorban működő, mintegy százmillió dollárt megmozgató pénzmosási rendszert tárta fel. A nyomozók szerint a konstrukció koordinátora Zelenszkij közeli barátja, az üzletember Timur Mindics volt, aki néhány órával a házkutatások megkezdése előtt elhagyta az országot.
Az ügy következményei gyorsan begyűrűztek a politikai elitbe. Lemondott több miniszter, köztük Herman Haluscsenko, aki korábban az energiaügyi és az igazságügyi tárcát is vezette.
Távozott az elnöki hivatal vezetője, valamint Zelenszkij közeli szövetségese, Andrij Jermak is. A parlament működése átmenetileg megbénult, miközben olyan értesülések láttak napvilágot, hogy nem minden ügyirat került nyilvánosságra, és a vizsgálat nem csupán az energiaszektorra, hanem a védelmi beszerzésekre is kiterjed. Február 17-én az ukrán Korrupcióellenes Főbíróság előzetes letartóztatásba helyezte Haluscsenkót az Enerhoatomból származó források tisztára mosásának vádjával. A szabadlábra helyezés lehetőségét kétszázmillió hrivnyás – mintegy 4,6 millió dolláros – óvadékhoz kötötték.
Zelenszkij környezete: korrupció, aranyvécé és luxusélet
A mostani botrány nem előzmény nélküli. A Magyar Nemzet korábban több alkalommal is beszámolt arról, hogy Zelenszkij környezetét rendszeresen érik korrupciós vádak, és az elnök személyes életvitelét is heves kritikák kísérik. Az úgynevezett aranyvécé története a közbeszédben a fényűzés és a korrupció szimbólumává vált.
A korábbi ügyek – a Pandora-iratok offshore-összefonódásai, a hadiipari és védelmi beszerzések körüli anomáliák, valamint az elnöki kör gazdagodását firtató nemzetközi sajtóhírek – mind hozzájárultak ahhoz a képhez, amely szerint az ukrán vezetés átláthatósága komoly kérdéseket vet fel.
Most azonban a Midas-hadművelet új szintre emelheti az ügyet: amennyiben a nyomozók valóban közvetlen bizonyítékot találnak Zelenszkij érintettségére, az már nem pusztán politikai, hanem alkotmányos válságot is előidézhet Ukrajnában.
Washington dönthet?
Azarov nyilatkozata külön figyelmet érdemel abból a szempontból is, hogy szerinte a végső döntés nem kizárólag Kijevben születik meg. Az exkormányfő úgy látja: az Egyesült Államok politikai támogatása nélkül Zelenszkij nem tudna hatalmon maradni egy súlyos korrupciós botrány árnyékában.
Borítókép: Mikola Azarov korábbi ukrán miniszterelnök2013. március 28-án Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
