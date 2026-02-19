Zelenszkij retteghet: a jövője a korrupciós botrányok bizonyítékaitól függ

„Midas-hadművelet”: a százmilliós energiaszektor botrány

A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség 2025. november 10-én jelentette be a Midas-hadművelet néven futó nyomozást, amely az energiaszektorban működő, mintegy százmillió dollárt megmozgató pénzmosási rendszert tárta fel. A nyomozók szerint a konstrukció koordinátora Zelenszkij közeli barátja, az üzletember Timur Mindics volt, aki néhány órával a házkutatások megkezdése előtt elhagyta az országot.

Az ügy következményei gyorsan begyűrűztek a politikai elitbe. Lemondott több miniszter, köztük Herman Haluscsenko, aki korábban az energiaügyi és az igazságügyi tárcát is vezette.

Távozott az elnöki hivatal vezetője, valamint Zelenszkij közeli szövetségese, Andrij Jermak is. A parlament működése átmenetileg megbénult, miközben olyan értesülések láttak napvilágot, hogy nem minden ügyirat került nyilvánosságra, és a vizsgálat nem csupán az energiaszektorra, hanem a védelmi beszerzésekre is kiterjed. Február 17-én az ukrán Korrupcióellenes Főbíróság előzetes letartóztatásba helyezte Haluscsenkót az Enerhoatomból származó források tisztára mosásának vádjával. A szabadlábra helyezés lehetőségét kétszázmillió hrivnyás – mintegy 4,6 millió dolláros – óvadékhoz kötötték.

Ukraine's anti-corruption bureau accused former energy minister German Galushchenko of laundering millions in kickbacks in a corruption case that has shaken the wartime government. Authorities said he was detained while trying to leave the country https://t.co/0tc8nQq42E pic.twitter.com/QX9oe9NRQs — Reuters (@Reuters) February 16, 2026

Zelenszkij környezete: korrupció, aranyvécé és luxusélet

A mostani botrány nem előzmény nélküli. A Magyar Nemzet korábban több alkalommal is beszámolt arról, hogy Zelenszkij környezetét rendszeresen érik korrupciós vádak, és az elnök személyes életvitelét is heves kritikák kísérik. Az úgynevezett aranyvécé története a közbeszédben a fényűzés és a korrupció szimbólumává vált.