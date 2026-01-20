Újabb korrupciós csontváz esett ki a szekrényből Kijevben

Ukrajna főügyészsége és a Biztonsági Szolgálat munkatársai újabb ügyet lepleztek le: egy vállalkozás vezetője állami szerződések teljesítése kapcsán, az ukrán hadsereg eszközbeszerzései során keveredett korrupciós ügybe. Csalás és hivatali visszaélés is szerepel a vádak között – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Ukrajna közéletében újabb, a hadsereg védelmi beszerzéseihez köthető csalási ügyre derült fény (Fotó: Anadolu via AFP)

Az ügyben egy zaporozsjei vállalat vezérigazgatója érintett.

Az ukrán hatóságok nyomozása megállapította, hogy 2024-ben, hadiállapot idején, a tisztviselő, hivatali helyzetével visszaélve, biztosította az általa ellenőrzött vállalkozás részvételét két állami beszerzésben, amelynek tárgya a katonák egyéni védelmi eszközei voltak.

Több mint 40 ezer darab ballisztikus szemüveg – katonai védőszemüveg – és szemüveg-maszk szállításáról volt szó.

Azért, hogy a pályázat formai követelményeinek megfeleljenek a cégek, a pályázati ajánlatokhoz olyan dokumentumokat csatoltak, amelyek állítólagos együttműködést igazoltak külföldi gyártókkal. Ugyanakkor a vállalkozás valójában nem volt képes olyan termékeket szállítani, amelyek megfeleltek volna az állami szerződések műszaki feltételeinek.

A bűnüldöző szervek megállapították, hogy a védőeszközöket közvetítőkön keresztül vásárolták meg harmadik felektől, anélkül, hogy ellenőrizték volna azok eredetét és a megállapított szabványoknak való megfelelőségét. A szakértői vizsgálatok eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a ballisztikus szemüvegek és szemüvegmaszkok nem feleltek meg a ballisztikus és mechanikus törmelékek elleni védelemre vonatkozó műszaki előírásoknak.

Ennek ellenére a nem megfelelő minőségű védőeszközöket átvették és átadták a katonai egységeknek, majd az állami megrendelő vállalkozás kifizette az árát. A teljes átutalt összeg közel 60 millió hrivnya, vagyis több mint 1 millió font volt.

A hatóságok a nyomozás során elemezték a tender dokumentációját, az állami szerződések feltételeit, a szállítás logisztikáját, a pénzügyi műveleteket, valamint a szállított védőeszközök tényleges minőségére vonatkozó szakértői vizsgálatok eredményeit is. A gyanúsított még a házkutatások előtt külföldre menekült, ezért körözést adtak ki ellene.