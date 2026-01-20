ukrajnaállami szerződésekkorrupciós ügy

Újabb korrupciós csontváz esett ki a szekrényből Kijevben

Egyre-másra derülnek ki az újabb és újabb visszaélések a kijevi vezetés köreiben. Ezúttal Ukrajna terrorizmus elleni védelmi képzési központjának egyik embere bukott le korrupció miatt.

Munkatársunktól
2026. 01. 20. 4:00
Illusztráció (Forrás: AFP)
Ukrajna főügyészsége és a Biztonsági Szolgálat munkatársai újabb ügyet lepleztek le: egy vállalkozás vezetője állami szerződések teljesítése kapcsán, az ukrán hadsereg eszközbeszerzései során keveredett korrupciós ügybe. Csalás és hivatali visszaélés is szerepel a vádak között – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Ukrajna közéletében újabb, a hadsereg védelmi beszerzéseihez köthető csalási ügyre derült fény
Ukrajna közéletében újabb, a hadsereg védelmi beszerzéseihez köthető csalási ügyre derült fény (Fotó: Anadolu via AFP)

Az ügyben egy zaporozsjei vállalat vezérigazgatója érintett.

Az ukrán hatóságok nyomozása megállapította, hogy 2024-ben, hadiállapot idején, a tisztviselő, hivatali helyzetével visszaélve, biztosította az általa ellenőrzött vállalkozás részvételét két állami beszerzésben, amelynek tárgya a katonák egyéni védelmi eszközei voltak.

Több mint 40 ezer darab ballisztikus szemüveg – katonai védőszemüveg – és szemüveg-maszk szállításáról volt szó.

Azért, hogy a pályázat formai követelményeinek megfeleljenek a cégek, a pályázati ajánlatokhoz olyan dokumentumokat csatoltak, amelyek állítólagos együttműködést igazoltak külföldi gyártókkal. Ugyanakkor a vállalkozás valójában nem volt képes olyan termékeket szállítani, amelyek megfeleltek volna az állami szerződések műszaki feltételeinek.

A bűnüldöző szervek megállapították, hogy a védőeszközöket közvetítőkön keresztül vásárolták meg harmadik felektől, anélkül, hogy ellenőrizték volna azok eredetét és a megállapított szabványoknak való megfelelőségét. A szakértői vizsgálatok eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a ballisztikus szemüvegek és szemüvegmaszkok nem feleltek meg a ballisztikus és mechanikus törmelékek elleni védelemre vonatkozó műszaki előírásoknak.

Ennek ellenére a nem megfelelő minőségű védőeszközöket átvették és átadták a katonai egységeknek, majd az állami megrendelő vállalkozás kifizette az árát. A teljes átutalt összeg közel 60 millió hrivnya, vagyis több mint 1 millió font volt.

A hatóságok a nyomozás során elemezték a tender dokumentációját, az állami szerződések feltételeit, a szállítás logisztikáját, a pénzügyi műveleteket, valamint a szállított védőeszközök tényleges minőségére vonatkozó szakértői vizsgálatok eredményeit is. A gyanúsított még a házkutatások előtt külföldre menekült, ezért körözést adtak ki ellene.

Az ukrán katonai szektorban mindennapos a korrupció

Az ukrán korrupciós ügyek szinte naponta kerülnek nyilvánosságra és a védelmi-katonai terület az egyik olyan terület, ahol rendszerszintű a korrupció.
Korábban a V4NA is beszámolt róla, hogy a sorozás, toborzás köré korrupciós rendszer épült Ukrajnában és hatalmas pénzeket keresnek törvénytelenül az ukrán toborzók. Egy beszámoló szerint Odesszában, 7000 dollárért kitalált diagnózisokkal ellátott igazolásokat adtak ki, amelyek felmentették a szolgálat alól a hadköteles férfiakat.

Frissen nyilvánosságra került ügy is borzolja a kedélyeket: 2026 januárjában szintén Odesszában letartóztatták a terrorizmus elleni védelmi képzési központ tisztviselőjét. A férfi azt ígérte a besorozott katonáknak, hogy segít elkerülni egy katona harci övezetbe való küldését. A férfit közvetlenül azután fogták el, hogy átvette a 4 ezer dollárt, amibe a front elkerülése került a katonának.

Az ügyről szóló beszámolók szerint 2025 novemberében az oktatási központ egyik, a személyzet pszichológiai támogatásával foglalkozó parancsnokhelyettese megtudta, hogy az egyik beosztott katonának egészségügyi problémái vannak. Ezt az információt kihasználva közölte a katona rokonával, hogy őt harci műveletekre küldhetik.

Ugyanakkor a tisztviselő „alternatívát” is felajánlott: 4000 dollárért azt ígérte, hogy befolyásolja az egység parancsnokát, hogy a katonát ne harci feladatokra küldjék, hanem egy déli régióbeli egészségügyi intézménybe, a katonai orvosi bizottság elé.

Valójában olyan feltételek megteremtéséről volt szó, amelyek mellett a katona elkerülhette volna a további szolgálatot, többek között azáltal, hogy önkényesen elhagyta volna az egészségügyi intézményt. Ugyanakkor a tisztviselő egyértelműen jelezte, hogy ha a pénzt nem adják át, a katonát harci feladatokra küldik. Végül az egyik érintett katona rokonai fordultak a bűnüldöző szervekhez, és az összeg átadásakor buktatták le a parancsnok-helyettest.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

