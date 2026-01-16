Korrupció Ukrajnában: milliárdok tűnnek el, Kijev gyorsított uniós felvétele mégis napirenden van

Ukrajnában a korrupció nem marginális, hanem mindennapi probléma, a közbeszerzések manipulációja, kenőpénzek, vesztegetések és szervezett bűnözés jellemzi az állami működést. A háború kitörése óta pedig csak súlyosabbá vált az ukrán korrupciós helyzet. A fejlemények szerint a hatalommal való visszaélés nem pártállás kérdése, Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök ellen is vádat emeltek, ami azt a képet erősíti, hogy az elit széles köre érintett – nemcsak a hatalmi centrum, hanem az ellenzék is. Ahogy arról lapunk is beszámolt, már nem az a kérdés, ki korrupt Ukrajnában – hanem hogy maradt-e még bárki, aki nem az. Brüsszel ennek ellenére mégis mindent megtesz, hogy az ország gyorsított eljárással kerüljön fel az uniós tagállamok listájára: Ukrajna már 2027-ben EU-tag lehet. A XXI. Század Intézet vezető elemzőjét, Deák Dánielt kérdeztük.

Deák Dánielt kérdeztük, hogy a jogállamiságra és a szabályokra oly sokat adó Brüsszel miért huny szemet az ukrán korrupció felett, és miért erőlteti az ország gyorsított felvételét az EU-ba. Fotó: Merész Márton