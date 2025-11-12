Zelenszkij bizalmasánál tartott házkutatást a korrupcióellenes hivatal – egy aranyból készült WC is előkerült

A NABU közlése szerint a mostani akció az Enerhoatom állami energetikai vállalat körül kibontakozó korrupciós ügyhöz kapcsolódik.

Korrupció mindenhol

Az elmúlt években több vezetőt is vizsgálat alá vontak, mivel a cég külföldi közvetítő vállalatokkal kötött, átláthatatlan beszerzési szerződései több milliárd hrivnyás kárt okozhattak az ukrán államnak.

A mostani vizsgálat kulcsszereplője Timur Mindics, akit Volodimir Zelenszkij elnök régi üzlettársaként tartanak számon. A férfit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij „pénztárosaként” is emlegetik, mivel gazdasági kapcsolataik a politikai hatalom megszerzése után sem szűntek meg.

Timur Mindicsnél még a WC is aranyból van

Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznjak a közösségi médiában közzétette az ingatlanban készült fotót. A kép bejárta az ukrán sajtót, és szimbólumává vált „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének”.

A NABU ígérete szerint a nyomozás eredményeit a következő napokban hozzák nyilvánosságra. Amennyiben a vádak beigazolódnak, Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbanhat ki, amely Zelenszkij nemzetközi megítélésére is árnyékot vethet.