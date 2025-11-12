korrupcióUkrajnaüzlettársZelenszkijarany

Zelenszkij bizalmasánál tartott házkutatást a korrupcióellenes hivatal – egy aranyból készült WC is előkerült

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nagyszabású akciót hajtott végre több, Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanban – számolt be közleményében a hatóság. A házkutatások az ukrán energetikai szektorban tapasztalt, több milliárdos visszaélések feltárására irányuló nyomozás részei.

Szabó István
Forrás: X2025. 11. 12. 14:25
Forrás: Képernyőkép/X
A NABU közlése szerint a mostani akció az Enerhoatom állami energetikai vállalat körül kibontakozó korrupciós ügyhöz kapcsolódik.

Korrupció
Forrás: Képernyőkép

Korrupció mindenhol

Az elmúlt években több vezetőt is vizsgálat alá vontak, mivel a cég külföldi közvetítő vállalatokkal kötött, átláthatatlan beszerzési szerződései több milliárd hrivnyás kárt okozhattak az ukrán államnak.

A mostani vizsgálat kulcsszereplője Timur Mindics, akit Volodimir Zelenszkij elnök régi üzlettársaként tartanak számon. A férfit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij „pénztárosaként” is emlegetik, mivel gazdasági kapcsolataik a politikai hatalom megszerzése után sem szűntek meg.

Timur Mindicsnél még a WC is aranyból van

Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található. 

Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznjak a közösségi médiában közzétette az ingatlanban készült fotót. A kép bejárta az ukrán sajtót, és szimbólumává vált „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének”.

A NABU ígérete szerint a nyomozás eredményeit a következő napokban hozzák nyilvánosságra. Amennyiben a vádak beigazolódnak, Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbanhat ki, amely Zelenszkij nemzetközi megítélésére is árnyékot vethet.

Borítókép: (Forrás: Képernyőkép/X) 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

