Most van arra szükség, hogy több százezren kivonuljunk az utcára

– Most tényleg arra van szükség, hogy több százezren vagy annál is többen kivonuljunk az utcára, mert már nemcsak arról van szó, hogy van egy brüsszeli elit, amely megpróbál minket lenyomni, de már keletről is kapjuk a fenyegetést és a zsarolást – mondta el a Békemenet kapcsán a Szabad Magyarokban az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Lajkó Fanni, a központ elemzője, a Megafon influenszere. – Van egy olyan ország a szomszédunkban, amely rosszat akar nekünk, vezetése a demokratikusan megválasztott miniszterelnökünket és annak családját fenyegeti. Üzennünk kell nekik, hogy mi nemet mondunk erre, és hogy küzdeni fogunk a saját szabadságunkért az utcán is és április 12-én a választáson is – hangsúlyozta Lajkó Fanni.

– Lehet, hogy nagyzolás ezt kijelenteni, de mindenki a magyar választásokra vár – mondta Móna Márk, a Mandiner riportere. – A hétéves uniós költségvetést addig nem kezdik el tárgyalni, Zelenszkij szerintem addig nem fog semmit kezdeni a kőolajvezetékkel, ameddig a magyar választások le nem mennek. Nagy valószínűséggel marad a Fidesz–KDNP kormányon, és akkor utána politikai értelemben kő kövön nem marad a következő időszakban – vélte.

– Ha Magyar Péter fényt hoz, akkor az kék-sárga színű, de az a fény, amit Orbán Viktor és CPAC hoz, az piros-fehér-zöld, ez a különbség a két oldal között – jegyezte meg Lajkó Fanni azzal kapcsolatban, hogy március 21-én, szombaton lesz az ötödik CPAC Hungary Magyarországon az Alapjogokért Központ rendezésében. – A CPAC Hungaryn fogjuk megmutatni azt, hogy nekünk a nemzeti érdek a legfontosabb, az amerikai és európai partnereink is azért jönnek Magyarországra, hogy elmondják, hogy itt a nemzeti érdek a fontos, egy patrióta szövetségben a nemzeti érdeket mindenki tudja érvényesíteni – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ elemzője.

– Nagyon sokan várják már azt a pillanatot, hogy Magyarországon legyen egy olyan alulról építkező ellenzék, amely a magyar embereket akarja képviselni, és nem Brüsszelt, nem Zelenszkijéket vagy más külföldi hatalmakat. De az a legnagyobb baj, hogy az elmúlt 15 évben ilyet nem láttunk – jegyezte meg a Mandiner riportere.