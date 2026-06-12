Magyar, lengyel és szlovák külügyminiszterekkel egyeztetett az új szlovén kormány tárcavezetője

Kajzer Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszterrel a szlovén tárcavezető a kétoldalú kapcsolatokról és biztonságpolitikai kérdésekről tárgyalt. A ljubljanai tárca közlése szerint a felek üdvözölték a kétoldalú kereskedelem bővülését és a Szlovéniába érkező lengyel turisták számának növekedését.
A szlovén minisztérium szerint Ljubljana növeli Ukrajnának nyújtott támogatását. Kajzer és Sikorski egyetértett abban is, hogy a megerősített visegrádi együttműködés nagyobb súlyt adhat a régiónak az Európai Unióban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!