Magyar, lengyel és szlovák külügyminiszterekkel egyeztetett az új szlovén kormány tárcavezetője

Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel Kajzer a kétoldalú kapcsolatok alakulása mellett a visegrádi együttműködésről, a közép-európai "Ötök", valamint a Három Tenger Kezdeményezés keretében folytatott együttműködésről egyeztetett. A ljubljanai minisztérium szerint az érintett országok tovább kívánják erősíteni partnerségüket, egyebek mellett az uniós bővítés és a multilaterális együttműködés területén.

Borítókép: Tone Kajzer Orbán Anitával, Magyarország külügyminiszterével is egyeztetett (Fotó: AFP)