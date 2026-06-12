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Magyar, lengyel és szlovák külügyminiszterekkel egyeztetett az új szlovén kormány tárcavezetője

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Magyar, lengyel és szlovák hivatali partnerével egyeztetett pénteken Tone Kajzer, az új szlovén kormány külügyminisztere a kétoldalú kapcsolatok és a regionális együttműködés erősítéséről - közölte a ljubljanai külügyminisztérium az X közösségi oldalon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 23:17
Tone Kajzer Orbán Anitával, Magyarország külügyminiszterével is egyeztetett Fotó: CHRISTIAN MARQUARDT Forrás: NurPhoto
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Kajzer Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszterrel a szlovén tárcavezető a kétoldalú kapcsolatokról és biztonságpolitikai kérdésekről tárgyalt. A ljubljanai tárca közlése szerint a felek üdvözölték a kétoldalú kereskedelem bővülését és a Szlovéniába érkező lengyel turisták számának növekedését.

A szlovén minisztérium szerint Ljubljana növeli Ukrajnának nyújtott támogatását. Kajzer és Sikorski egyetértett abban is, hogy a megerősített visegrádi együttműködés nagyobb súlyt adhat a régiónak az Európai Unióban.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel Kajzer a kétoldalú kapcsolatok alakulása mellett a visegrádi együttműködésről, a közép-európai "Ötök", valamint a Három Tenger Kezdeményezés keretében folytatott együttműködésről egyeztetett. A ljubljanai minisztérium szerint az érintett országok tovább kívánják erősíteni partnerségüket, egyebek mellett az uniós bővítés és a multilaterális együttműködés területén.

Borítókép: Tone Kajzer Orbán Anitával, Magyarország külügyminiszterével is egyeztetett (Fotó: AFP)

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