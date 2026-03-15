Elhunyt Lőte Attila Jászai Mari-díjas színész

Lőte Attila halálának hírét testvére erősítette meg a portálnak.

Vass Éva és Lőte Attila A vihar című darabban (Madách Színház, 1960) (Fotó: Bartal Ferenc)

Mint írják, a Szegeden született művész több mint hat évtizeden át volt a magyar színházi élet meghatározó alakja: pályáját a Csokonai Nemzeti Színházban kezdte, majd 1959-től több mint 60 évig a Madách Színház társulatának tagja volt.

A művész 1934. június 13-án született Szegeden, és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1957-ben. Színészi pályáját a Csokonai Nemzeti Színházban kezdte, majd

1959-től a Madách Színházhoz szerződött, ahol több mint 60 évig játszott.

1973-ban kapta meg a Jászai Mari-díjat. Lőte Attila 2021 végén visszavonult a színpadtól, utolsó előadása a Mary Poppins című musical volt. A klasszikus drámák és zenés darabok egyaránt közel álltak hozzá: pályája során többek között Shakespeare, Csehov és kortárs szerzők műveiben is színpadra lépett.

A színház mellett filmekben és televíziós produkciókban is szerepelt, így a szélesebb közönség is megismerhette. Munkásságát elegancia, fegyelmezett színpadi jelenlét és a karakterek iránti mély empátia jellemezte. Későbbi éveiben íróként is megszólalt: emlékirataiban pályája fontos állomásairól, a színházi világról és személyes élményeiről mesélt – teszik hozzá a cikkben.

Lőte Attila legismertebb színházi alakításai között van Laertes (Hamlet), Trofimov és Gajev (Cseresznyéskert), Szerebrjakov (Ványa bácsi), valamint Johann Killian von Strack (Amadeus), emellett láthattuk többek között a 80 huszár, A napfény íze, a 6:3, avagy játszd újra Tutti, vagy a Félvilág című filmekben.