Ünnepi díszbe öltöztették az autóbuszokat Székelyudvarhelyen

A március 15-i nemzeti ünnepre különleges kezdeményezéssel készült a székelyudvarhelyi Urbana Rt. A városi közszolgáltató cég két autóbuszjáratát öltöztette ünnepi díszbe, így tisztelegve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt – adta hírül a Székelyhon.

Az autóbuszok belseje is a forradalom hőseit idézi (Fotó: Magyari Hunor/Székelyhon)

A buszok külső oldalára kokárdák kerültek, belül pedig az 1848-as forradalomhoz kötődő neves személyiségektől származó idézetek fogadják az utasokat. A díszítésnek köszönhetően a történelmi alakok mintha maguk is az utasokkal utaznának a városban.

Petőfi Sándortól, Kossuth Lajostól, Gábor Árontól és Szendrey Júliától származó idézetek is olvashatók a buszokon. Fontosnak tartottuk, hogy női szereplő is megjelenjen, ezért került be a költő felesége is

– mondta a vezérigazgató a hírportálnak.

A buszokon például Gábor Áron híres mondása is olvasható: „Uraim, ha csak ez a baj, úgy én azt mondom, két hét alatt lesz ágyú és lesz lőszer, amennyi kell”.

A teljes cikket elolvashatja és a fotógalériát is megnézheti ide kattintva.

