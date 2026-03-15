Ünnepi díszbe öltöztették az autóbuszokat Székelyudvarhelyen

Amint minden évben, idén is megemlékeznek a határon túli magyarok az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra, tisztelegnek a hősök előtt. Székelyudvarhelyen ünnepi díszbe öltöztették a várost, sőt egy különleges ötlettel is előrukkolt a helyi közszolgáltató vállalat: kokárdával díszítette az autóbuszokat.

Forrás: Székelyhon.ro2026. 03. 15. 10:25
A március 15-i nemzeti ünnepre különleges kezdeményezéssel készült a székelyudvarhelyi Urbana Rt. A városi közszolgáltató cég két autóbuszjáratát öltöztette ünnepi díszbe, így tisztelegve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt – adta hírül a Székelyhon. 

Az autóbuszok belseje is a forradalom hőseit idézi (Fotó: Magyari Hunor/Székelyhon)

A buszok külső oldalára kokárdák kerültek, belül pedig az 1848-as forradalomhoz kötődő neves személyiségektől származó idézetek fogadják az utasokat. A díszítésnek köszönhetően a történelmi alakok mintha maguk is az utasokkal utaznának a városban. 

Petőfi Sándortól, Kossuth Lajostól, Gábor Árontól és Szendrey Júliától származó idézetek is olvashatók a buszokon. Fontosnak tartottuk, hogy női szereplő is megjelenjen, ezért került be a költő felesége is

– mondta a vezérigazgató a hírportálnak. 

A buszokon például Gábor Áron híres mondása is olvasható: „Uraim, ha csak ez a baj, úgy én azt mondom, két hét alatt lesz ágyú és lesz lőszer, amennyi kell”. 

A Székelyhon arról is beszámolt, hogy talán az eddigi leggazdagabb programsorozattal ünnepel Székelyföld március 15. alkalmából. 

Borítókép: Kokárdás buszokkal lepték meg a székelyudvarhelyieket a nemzeti ünnepen (Fotó: Magyar Hunor/Székelyhon.ro)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu