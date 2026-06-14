Szenzációs áttörés: újabb Árpád-házi király földi maradványait azonosították

A királyok arca is kirajzolódhat

Az archeogenetikai kutatások jelentősége túlmutat a személyazonosításon. Az eredmények segítségével egyre pontosabb képet alkothatnak a kutatók az Árpád-ház tagjainak származásáról, rokoni hálózatairól, sőt akár külsejéről is.

A hosszú távú cél ennél is nagyobb léptékű: a történészek és genetikusok olyan tudományos alapot kívánnak teremteni, amely lehetővé teheti az azonosított királyok és főrangú személyek méltó újratemetését a székesfehérvári nemzeti emlékhelyen.

A mostani felfedezés ezért nem csupán egy újabb tudományos eredmény, hanem a magyar történelmi emlékezet szempontjából is fontos mérföldkő. Több mint nyolcszáz év után ugyanis ismét nevet kapott egy olyan uralkodó, akinek földi maradványai évszázadokon át névtelenül pihentek a királyi bazilika csontkamrájában.