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Szenzációs áttörés: újabb Árpád-házi király földi maradványait azonosították

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Szenzációs áttörés: újabb Árpád-házi király földi maradványait azonosították

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Jelentős tudományos, nemzetközi áttörést hozott a székesfehérvári királyi bazilika csontleleteinek genetikai vizsgálata. A kutatók több mint négyszáz egyén genomját elemezték, és ennek eredményeként sikerült azonosítaniuk II. (Vak) Béla magyar király maradványait, valamint három új Árpád-házi férfiági leszármazási vonalat is feltártak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 19:01
II (Vak) Béla-ábrázolás a Thuróczy-krónikából (részlet) Forrás: Magyarságkutató Intézet
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Az archeogenetikai kutatások jelentősége túlmutat a személyazonosításon. Az eredmények segítségével egyre pontosabb képet alkothatnak a kutatók az Árpád-ház tagjainak származásáról, rokoni hálózatairól, sőt akár külsejéről is.

A hosszú távú cél ennél is nagyobb léptékű: a történészek és genetikusok olyan tudományos alapot kívánnak teremteni, amely lehetővé teheti az azonosított királyok és főrangú személyek méltó újratemetését a székesfehérvári nemzeti emlékhelyen.

A mostani felfedezés ezért nem csupán egy újabb tudományos eredmény, hanem a magyar történelmi emlékezet szempontjából is fontos mérföldkő. Több mint nyolcszáz év után ugyanis ismét nevet kapott egy olyan uralkodó, akinek földi maradványai évszázadokon át névtelenül pihentek a királyi bazilika csontkamrájában.

 

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