Tizennégy éremmel zárta a magyar csapat az Európa-bajnokságot

Élen az éremtáblázaton
Csikós Zsóka másfél órával azután, hogy bronzérmet szerzett 500 egyesben, Ujfalvi Laurával párosban is vízre szállt. Sokáig úgy tűnt, hogy ez az egység is harcban lesz a dobogós helyekért, de a hajrát nem bírta úgy, mint a vetélytársak, s hatodikként zárt. Az 5000 méteres távon tegnap délután remekeltek a magyarok: a kajakos Kőhalmi Emese és a kenus Csorba Zsófia – utóbbi címét megvédve – aranyérmet nyert, a kenus Adolf Balázs pedig a dobogó második fokára állhatott fel.
A magyar csapat 14 éremmel, négy arannyal, valamint öt-öt ezüsttel és bronzzal zárta az Európa-bajnokságot, az ötkarikás számokban 1-3-2 volt a dobogós mérleg. Ezzel a teljesítménnyel Magyarország végzett az éremtáblázat élén.
VASÁRNAPI EREDMÉNYEK
férfiak:
K–1 200 m, Európa-bajnok:
Carlos Arevalo (Spanyolország) 34.103 mp
2. Messias Baptista (Portugália) 34.178
3. Balogh Gergely 34.218
K–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:
Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:30.921 p
2. Kurucz Levente, Fodor Bence 1:31.806
3. Jakub Spicar, Daniel Havel (Csehország) 1:32.016
C–1 500 m, Európa-bajnok:
Martin Fuksa (Csehország) 1:45.367 p
2. Alekszej Korovaskov (Oroszország) 1:46.142
3. Sztefanosz Dimopulosz (Görögország) 1:46.967
...6. Juhász István 1:47.776
C–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:
Zahar Petrov, Ivan Stil (Oroszország) 1:42.801 p
2. Manuel Fontan, Diego Dominguez (Spanyolország) 1:43.301
3. Fejes Dániel, Hajdu Jonatán 1:43.816
nők:
K–1 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:
Pauline Jagsch (Németország) 1:47.164 p
2. Anna Pulawska (Lengyelország) 1:48.004
3. Csikós Zsóka 1:48.024
K–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:
Paulina Paszek, Pauline Jagsch (Németország) 1:45.896 p
2. Martyna Klatt, Anna Pulawska (Lengyelország) 1:46.426
3. Lucrezia Zironi, Giada Rossetti (Olaszország) 1:46.856
...6. Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka 1:48.645
C–1 500 m, Európa-bajnok:
Ludmila Luzan (Ukrajna) 2:00.822 p
2. Olympia Della Giustina (Olaszország) 2:03.347
3. Opavszky Réka 2:03.981
C–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:
Ludmila Luzan, Anasztaszija Ribacsok (Ukrajna) 2:00.787 p
2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 2:02.507
3. Angels Moreno, Viktoria Yarchevska (Spanyolország) 2:03.707
5000 m:
férfi K–1, Európa-bajnok: Fernando Pimenta (Portugália) 21:09.116 perc
2 Jon Vold (Norvégia) 21:09.655
3. Mads Pedersen (Dánia) 21:10.102
11. Varga Ádám 22:28.772
férfi C–1, Európa-bajnok: Szergej Tarnovzski (Moldova) 23:06.332 p
2. Adolf Balázs 23:19.199
3. Wiktor Glazunow (Lengyelország) 23:48.723
női K–1, Európa-bajnok: Kőhalmi Emese 22:50.480 p
2. Melina Andersson (Svédország) 22:51.363
3. Uladiszlava Skrihanava (Fehéroroszország) 23:09.408
női C–1, Európa-bajnok: Csorba Zsófia 27:06.548 p
2. Marija Papicsics (Fehéroroszország) 27:08.867
3. Carlotta Löske (Németország) 27:09.299
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