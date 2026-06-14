Tizennégy éremmel zárta a magyar csapat az Európa-bajnokságot

Élen az éremtáblázaton

Csikós Zsóka másfél órával azután, hogy bronzérmet szerzett 500 egyesben, Ujfalvi Laurával párosban is vízre szállt. Sokáig úgy tűnt, hogy ez az egység is harcban lesz a dobogós helyekért, de a hajrát nem bírta úgy, mint a vetélytársak, s hatodikként zárt. Az 5000 méteres távon tegnap délután remekeltek a magyarok: a kajakos Kőhalmi Emese és a kenus Csorba Zsófia – utóbbi címét megvédve – aranyérmet nyert, a kenus Adolf Balázs pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

A magyar csapat 14 éremmel, négy arannyal, valamint öt-öt ezüsttel és bronzzal zárta az Európa-bajnokságot, az ötkarikás számokban 1-3-2 volt a dobogós mérleg. Ezzel a teljesítménnyel Magyarország végzett az éremtáblázat élén.