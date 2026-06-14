Rendkívüli

Szenzációs áttörés: újabb Árpád-házi király földi maradványait azonosították

férfi kajak négyesjuhász istvánmagyarországkurucz leventetótka sándornádas bencekajakEurópa-bajnok

Tizennégy éremmel zárta a magyar csapat az Európa-bajnokságot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezett olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon vasárnap a magyar versenyzők két ezüst- és egy bronzérmet szereztek a tegnapi ötkarikás páros számok döntőiben. Az Európa-bajnokság legeredményesebb csapata a magyar lett, az éremtáblázat élén végzett négy arannyal és öt-öt ezüsttel, illetve bronzzal.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 18:49
Balogh Gergely egy bronzéremmel járult hozzá a magyar csapat sikeréhez.
Balogh Gergely egy bronzéremmel járult hozzá a magyar csapat sikeréhez.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Élen az éremtáblázaton

Csikós Zsóka másfél órával azután, hogy bronzérmet szerzett 500 egyesben, Ujfalvi Laurával párosban is vízre szállt. Sokáig úgy tűnt, hogy ez az egység is harcban lesz a dobogós helyekért, de a hajrát nem bírta úgy, mint a vetélytársak, s hatodikként zárt. Az 5000 méteres távon tegnap délután remekeltek a magyarok: a kajakos Kőhalmi Emese és a kenus Csorba Zsófia – utóbbi címét megvédve – aranyérmet nyert, a kenus Adolf Balázs pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

A magyar csapat 14 éremmel, négy arannyal, valamint öt-öt ezüsttel és bronzzal zárta az Európa-bajnokságot, az ötkarikás számokban 1-3-2 volt a dobogós mérleg. Ezzel a teljesítménnyel Magyarország végzett az éremtáblázat élén.

VASÁRNAPI EREDMÉNYEK

férfiak:

K–1 200 m, Európa-bajnok:

Carlos Arevalo (Spanyolország) 34.103 mp

2. Messias Baptista (Portugália) 34.178

3. Balogh Gergely 34.218

K–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:

Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:30.921 p

2. Kurucz Levente, Fodor Bence 1:31.806

3. Jakub Spicar, Daniel Havel (Csehország) 1:32.016

C–1 500 m, Európa-bajnok:

Martin Fuksa (Csehország) 1:45.367 p

2. Alekszej Korovaskov (Oroszország) 1:46.142

3. Sztefanosz Dimopulosz (Görögország) 1:46.967

...6. Juhász István 1:47.776

C–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:

Zahar Petrov, Ivan Stil (Oroszország) 1:42.801 p

2. Manuel Fontan, Diego Dominguez (Spanyolország) 1:43.301

3. Fejes Dániel, Hajdu Jonatán 1:43.816

nők:

K–1 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:

Pauline Jagsch (Németország) 1:47.164 p

2. Anna Pulawska (Lengyelország) 1:48.004

3. Csikós Zsóka 1:48.024

K–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:

Paulina Paszek, Pauline Jagsch (Németország) 1:45.896 p

2. Martyna Klatt, Anna Pulawska (Lengyelország) 1:46.426

3. Lucrezia Zironi, Giada Rossetti (Olaszország) 1:46.856

...6. Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka 1:48.645

C–1 500 m, Európa-bajnok:

Ludmila Luzan (Ukrajna) 2:00.822 p

2. Olympia Della Giustina (Olaszország) 2:03.347

3. Opavszky Réka 2:03.981

C–2 500 m (olimpiai szám), Európa-bajnok:

Ludmila Luzan, Anasztaszija Ribacsok (Ukrajna) 2:00.787 p

2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 2:02.507

3. Angels Moreno, Viktoria Yarchevska (Spanyolország) 2:03.707

5000 m:

férfi K–1, Európa-bajnok: Fernando Pimenta (Portugália) 21:09.116 perc

2 Jon Vold (Norvégia) 21:09.655

3. Mads Pedersen (Dánia) 21:10.102

11. Varga Ádám 22:28.772

férfi C–1, Európa-bajnok: Szergej Tarnovzski (Moldova) 23:06.332 p

2. Adolf Balázs 23:19.199

3. Wiktor Glazunow (Lengyelország) 23:48.723

női K–1, Európa-bajnok: Kőhalmi Emese 22:50.480 p

2. Melina Andersson (Svédország) 22:51.363

3. Uladiszlava Skrihanava (Fehéroroszország) 23:09.408

női C–1, Európa-bajnok: Csorba Zsófia 27:06.548 p

2. Marija Papicsics (Fehéroroszország) 27:08.867

3. Carlotta Löske (Németország) 27:09.299

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu