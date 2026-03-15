Orbán Viktor a Békemenet napján üzent

„Ma Békemenet” – emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap reggel közzétett bejegyzésében.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CÖF–CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén

„A hazádnak szüsége van rád!” – idézte a kormányfő az esemény mottóját.

A március 15-én, nemzeti ünnepünkön szervezett, 11 órakor kezdődő Békemenet aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több mint négy éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja – mondta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán, a Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője.

A Békemenet ezért nemcsak egy demonstráció, hanem egyfajta történelmi igazolás is: annak a jele, hogy a magyar emberek józansága sokszor előrébb jár a nyugatos politikai trendeknél

– fogalmazott.

Orbán Viktor miniszerelnök a Békemenet végén, a Kossuth téren mond ünnepi beszédet. A kormányfő korábban a beszédírás titkába is beavatta követőit.