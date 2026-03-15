Felvonták a zászlót a Kossuth téren, megkezdődtek a március 15-i ünnepi programok Budapesten + galéria

Vasárnap reggel fél nyolckor ünnepélyes zászlófelvonással emlékeztek meg a Kossuth téren az 1848–49-es forradalom és szabadságharc március 15-i kitörésére. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan több nagyobb politikai rendezvényt és felvonulást is tartanak, míg a főváros számos pontján családi és kulturális programokkal emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire.