Ceglédi Zoltán, Facebook: „Kossuth Lajos közel 92 évet élt, ennek felét emigrációban. Volt ügyvéd, újságíró, bebörtönzött mártír, reformkori vezérszónok, a forradalom vezére, és csak még aztán jönnek a szélesen vitt külföldi évtizedek, odáig, hogy élete végén még amatőr, de lelkes és precíz torinói botanikus is lett belőle. Ami menő. Ha tehát Kossuth-díjat kap valaki, akkor simán hozzá lehetne tenni, hogy "de ez most a kiegyezés miatt Deákkal pörölő Kossuth". Vagy "ez most a kicsit hiú, turnézó celeb Kossuth". Esetleg "a végső bajt szerencsétlen Görgeyre borító Kossuth". Persze a szaldó ettől durván pozitív, az egyik legnagyobb hatású nemzeti liberális reformpolitikus, én nagyon adom, csak mondom, hogy talán még egyszerűbb vagy elegánsabb magát Kossuthot felhúzni többdimenzióssá, mint az "egy díj mind felett" elnyerésére való, egyebekben összevethetetlen érdemeket utólag közmérlegelni.”



