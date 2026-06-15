Ezerrel dolgozott az országos jégkármérséklő rendszer a vasárnapi viharok alatt

A legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított. Ugyanakkor mivel a mérsékeltebb kockázatú időjárási helyzetek esetén nem indítják be a generátorokat, a jégkárok kockázata emelkedhet – írta a NAK közleményében.