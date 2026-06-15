A legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított. Ugyanakkor mivel a mérsékeltebb kockázatú időjárási helyzetek esetén nem indítják be a generátorokat, a jégkárok kockázata emelkedhet – írta a NAK közleményében.
Ezerrel dolgozott az országos jégkármérséklő rendszer a vasárnapi viharok alatt
Az országos jégkármérséklő rendszer (jéger) folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján, a legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hétfőn az MTI-vel.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!