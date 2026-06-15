A királyi családra is árnyékot vet az ítélet: börtönbe megy a koronahercegnő fia + videó

LIVE 4 jaar cel voor Marius Borg Høiby, zoon van Noorse kroonprinses https://t.co/l5mKQkWOnI — VRT NWS (@vrtnws) June 15, 2026

Két további nemi erőszak vádja alól ugyanakkor felmentették. Az egyik ügy egy 2024. novemberi oslói találkozóhoz, a másik egy 2023-as, Lofoten-szigeteken történt esethez kapcsolódott. Az ügyészség több mint hét év börtönt kért rá, míg a védelem 18 hónapos büntetést és fellebbezési lehetőséget szorgalmazott. A BBC beszámolója szerint Hoiby nem jelent meg személyesen az ítélethirdetésen,

végül négy év börtönbüntetésre ítélték.

A bíróság összesen 640 ezer norvég korona kártérítés megfizetésére kötelezte őt a négy nő javára. A jogosultak között van korábbi barátnője, Nora Haukland is, akinek nevét a bíróság nyilvánosan is megnevezhette az ügyben.