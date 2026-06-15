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A királyi családra is árnyékot vet az ítélet: börtönbe megy a koronahercegnő fia + videó

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Az Exxpress és a BBC beszámolója szerint négy év börtönbüntetésre ítélték Marius Borg Hoibyt, a koronahercegnő fiát nemi erőszak miatt. Bár a 29 éves férfi hivatalosan nem tagja a norvég királyi családnak, a közvélemény régóta a monarchiához köti, így az ítélet az egész családot kínos helyzetbe hozta.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 11:52
Az ítélet az egész családot kínos helyzetbe hozta Forrás: AFP
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Két további nemi erőszak vádja alól ugyanakkor felmentették. Az egyik ügy egy 2024. novemberi oslói találkozóhoz, a másik egy 2023-as, Lofoten-szigeteken történt esethez kapcsolódott. Az ügyészség több mint hét év börtönt kért rá, míg a védelem 18 hónapos büntetést és fellebbezési lehetőséget szorgalmazott. A BBC beszámolója szerint Hoiby nem jelent meg személyesen az ítélethirdetésen,

végül négy év börtönbüntetésre ítélték. 

A bíróság összesen 640 ezer norvég korona kártérítés megfizetésére kötelezte őt a négy nő javára. A jogosultak között van korábbi barátnője, Nora Haukland is, akinek nevét a bíróság nyilvánosan is megnevezhette az ügyben.

Újabb csapás a királyi családnak

Az ítélet különösen érzékenyen érintheti a családot, hiszen Mette-Marit koronahercegnő évek óta komoly egészségügyi problémákkal küzd. 

Jelenleg egy gyógyíthatatlan betegség miatt tüdőátültetésre vár, most pedig a fia elítélésével is szembe kell néznie.

Bár Marius Borg Hoiby hivatalosan nem tagja a királyi családnak, mivel Mette-Marit egy korábbi kapcsolatából született, gyermekkora óta nagy figyelem kíséri. A norvégok többsége mindig is a királyi család részeként tekintett rá.

 

Borítókép: Marius Borg Hoibyt, a koronahercegnő fia (Fotó: AFP)

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