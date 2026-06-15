Különleges előadás készül Egerben: Sebő Ferenc emléke előtt tiszteleg a Kaláka Fesztivál
Negyvenhatodik alkalommal rendezik meg Egerben a Kaláka Fesztivált, Magyarország legrégebbi és egyik legjelentősebb világzenei találkozóját. A június 25. és 28. között zajló rendezvényen idén is a hazai zenei és irodalmi élet meghatározó alkotói várják a közönséget, miközben a fesztivál továbbra is megőrzi egyedülálló, családias hangulatát és közösségteremtő szellemiségét. A négynapos fesztivál fellépői között olyan kiváló művészek szerepelnek, mint Jordán Tamás, Palya Bea, Csík János és a Mezzo, Ferenczi György és az Első Pesti Rackák, a StEFREM, a Söndörgő, valamint a Kaláka együttes. A közönség Huzella Péterrel is találkozhat, aki a vasárnapi Kaláka-koncertek vendégeként lép színpadra.
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