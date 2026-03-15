Egy skandináv ország jelentős hasznot húz az olajárrobbanásból

Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta az Európai Unió energiaszektora alaposan átalakult, mivel az importban jócskán visszaesett az orosz energiahordozók aránya. A gáz esetében Oroszország részesedése 2021-ben még 45 százalék körül mozgott, ami tavaly 13 százalékra csökkent. Az olajnál hasonló a kép: 2021-ben 27 százalékot tett ki, 2025-re pedig 3 százalék alá zuhant. Ebből a változásból Norvégia profitál legjobban, mint Európa egyik fő beszállítója – írja a Világgazdaság.

Jelentős többlethez jut a norvég állami vagyonalap az olajbevételekből. / Fotó: Shutterstock

Rekordokat dönt a norvég költségvetés

A skandináv ország 2021-ben az Európai Unió gázszükségletének mintegy 24 százalékát adta, ezzel Oroszország mögött a második legnagyobb beszállító volt.

Tavaly 31 százalékkal átvette az első helyet, ezzel Európa legfőbb gázszállítójává vált. Ezen belül a csővezetékes gázimportokból Norvégia részesedése elérte az 54 százalékot, ami 86 milliárd köbmétert jelentett.

Az olajnál is hasonlóan erősödött Oslo szerepe: 2024-ben az EU nyersolajimportjának 13,5 százalékát adta, 2025 harmadik negyedévére pedig már 14,6 százalékra nőtt a részesedése.

A háború kitörése óta Norvégia rengeteg extra bevételhez jutott. A norvég költségvetés 2022-ben rekordot döntött: csak az olaj- és gázbevételek

1450 milliárd koronát hoztak az államkasszába,

így a teljes költségvetési többlet a GDP 26 százalékát,

azaz 1464 milliárd koronát ért el.

Gyakorlatilag ez a rekordméretű nyereség szinte teljes egészében az energiaexportból származott, 2024-ben például 688 milliárd koronás pluszban zárt az államháztartás. A mostani közel-keleti konfliktus miatt ismét emelkednek az olaj- és gázárak, ami újabb bevételnövekedést hozhat Norvégiának. Az energiaexportból származó pénzek túlnyomórészt a norvég állami vagyonalapba kerülnek, ami a világ legnagyobb szuverén vagyonalapjának számít.

A BÉT-en is kamatoztatják az olajbevételekből származó hasznot

A norvég kormány 1996-ban hozta létre az állami vagyonalapot, amelyben az északi-tengeri olaj- és gázkitermelésből származó bevételeket helyezik el. Az alap vagyonát a norvég központi bank, a Norges Bank kezeli, befektetési stratégiáját a pénzügyminisztérium határozza meg, de a lényeges változtatásokhoz a parlament jóváhagyása is szükséges. Jelenleg a világ 68 országában, több ezer vállalatban van részesedése, és az összes globálisan jegyzett részvény mintegy 1,5 százalékát birtokolja.