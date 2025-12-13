Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat szerint Ukrajna már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben sikerül megállapodásra jutni az Oroszország által indított háború lezárásáról – számolt be az Origo.
Ukrajna már 2027-ben EU-tag lehet
Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat értelmében Ukrajna akár már 2027 elején az Európai Unió tagjává válhat, feltéve, hogy megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról.
A Financial Times értesülései alapján ez szerepel abban a legfrissebb béketervtervezetben, amelyet ukrán és európai tisztviselők nyújtottak át Washingtonnak. A javaslat a Trump-adminisztráció korábban ismertetett béketerveinek átdolgozott változata, amelyeket Kijev és európai szövetségesei Oroszország számára kedvezőnek ítéltek meg. Az új tervezet megjelenése egy időbe esik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre annak érdekében, hogy még karácsony előtt megszülessen a békemegállapodás.
Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása alapjaiban alakítaná át az Európai Unió bővítési gyakorlatát. Ukrajna ugyanis eddig egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le a tagsághoz szükséges több mint harminc közül, miközben a tervezetben szereplő ütemezés felülírná az EU eddigi, érdemalapú csatlakozási rendszerét.
A terv arra is kényszerítené Brüsszelt, hogy újragondolja a bővítéssel összefüggő szabályokat, így például az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a szavazati jog kérdését.
További Külföld híreink
Elemzők szerint ugyanakkor rendkívül valószínűtlen, hogy Ukrajna ténylegesen teljes jogú uniós taggá váljon 2027 elejére.
További Külföld híreink
Bármilyen bővítési döntés meghozatalához az Európai Unió mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brit védelmi miniszter: Európának fel kell készülnie
A háború árnyéka kopogtat.
Kényszersorozás Ukrajnában: „Esti hírek a NATO ukrán megsemmisítő táborából”
Megdöbbentő videó.
Globál Nógrádi Györggyel – Így osztályozta a világpolitika szereplőinek munkáját Nógrádi
Brüsszel minden határt átlépett.
Robert Fico Orbán Viktor mellett: Nem támogatjuk Ukrajna katonai kiadásainak finanszírozását
„Készen állok arra, hogy a Szlovák Köztársaság miniszterelnökeként kétoldalú tárgyalások alapján támogassam Ukrajnát az újjáépítésben, de az értelmetlen öldöklést elutasítom.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brit védelmi miniszter: Európának fel kell készülnie
A háború árnyéka kopogtat.
Kényszersorozás Ukrajnában: „Esti hírek a NATO ukrán megsemmisítő táborából”
Megdöbbentő videó.
Globál Nógrádi Györggyel – Így osztályozta a világpolitika szereplőinek munkáját Nógrádi
Brüsszel minden határt átlépett.
Robert Fico Orbán Viktor mellett: Nem támogatjuk Ukrajna katonai kiadásainak finanszírozását
„Készen állok arra, hogy a Szlovák Köztársaság miniszterelnökeként kétoldalú tárgyalások alapján támogassam Ukrajnát az újjáépítésben, de az értelmetlen öldöklést elutasítom.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!