Ukrajna már 2027-ben EU-tag lehet

A Financial Times értesülései alapján ez szerepel abban a legfrissebb béketervtervezetben, amelyet ukrán és európai tisztviselők nyújtottak át Washingtonnak. A javaslat a Trump-adminisztráció korábban ismertetett béketerveinek átdolgozott változata, amelyeket Kijev és európai szövetségesei Oroszország számára kedvezőnek ítéltek meg. Az új tervezet megjelenése egy időbe esik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre annak érdekében, hogy még karácsony előtt megszülessen a békemegállapodás.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása alapjaiban alakítaná át az Európai Unió bővítési gyakorlatát. Ukrajna ugyanis eddig egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le a tagsághoz szükséges több mint harminc közül, miközben a tervezetben szereplő ütemezés felülírná az EU eddigi, érdemalapú csatlakozási rendszerét.

A terv arra is kényszerítené Brüsszelt, hogy újragondolja a bővítéssel összefüggő szabályokat, így például az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a szavazati jog kérdését.