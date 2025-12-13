Rendkívüli

Szili Katalin a háborúellenes nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

Ukrajna EU-csatlakozásaBrüsszelterv

Ukrajna már 2027-ben EU-tag lehet

Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat értelmében Ukrajna akár már 2027 elején az Európai Unió tagjává válhat, feltéve, hogy megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 10:31
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Fotó: Olivier Hoslet Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat szerint Ukrajna már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben sikerül megállapodásra jutni az Oroszország által indított háború lezárásáról – számolt be az Origo.

Ukrajna már 2027-ben EU-tag lehet (Fotó: AFP)
Ukrajna már 2027-ben EU-tag lehet (Fotó: AFP)

A Financial Times értesülései alapján ez szerepel abban a legfrissebb béketervtervezetben, amelyet ukrán és európai tisztviselők nyújtottak át Washingtonnak. A javaslat a Trump-adminisztráció korábban ismertetett béketerveinek átdolgozott változata, amelyeket Kijev és európai szövetségesei Oroszország számára kedvezőnek ítéltek meg. Az új tervezet megjelenése egy időbe esik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre annak érdekében, hogy még karácsony előtt megszülessen a békemegállapodás.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása alapjaiban alakítaná át az Európai Unió bővítési gyakorlatát. Ukrajna ugyanis eddig egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le a tagsághoz szükséges több mint harminc közül, miközben a tervezetben szereplő ütemezés felülírná az EU eddigi, érdemalapú csatlakozási rendszerét.

A terv arra is kényszerítené Brüsszelt, hogy újragondolja a bővítéssel összefüggő szabályokat, így például az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a szavazati jog kérdését.

Elemzők szerint ugyanakkor rendkívül valószínűtlen, hogy Ukrajna ténylegesen teljes jogú uniós taggá váljon 2027 elejére.

Bármilyen bővítési döntés meghozatalához az Európai Unió mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu