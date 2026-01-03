családi adókedvezménygyermekszja mentességcsalád

Új korszak kezdődött a családtámogatásokban + videó

2026 januárjától újabb történelmi adócsökkentések lépnek életbe Magyarországon: a kétgyermekes, 40 év alatti anyák, valamint a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelmük után adómentességet kapnak, ami félmillió családnak havi átlagosan 109 ezer forintos többletjövedelmét jelenti. Eközben folytatódik a családi adókedvezmény megduplázása is, így egyre több pénz marad a gyermekeket nevelő családoknál.

Munkatársunktól
2026. 01. 03. 5:52
Magyarország 2025-ben elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amelynek célja, hogy a gyermekeket nevelő családok anyagi terhei folyamatosan csökkenjenek. Az elmúlt hónapok intézkedései már jelentős könnyítést hoztak a családok számára: júliustól a csed, a gyed és az örökbefogadói díj teljesen szja-mentessé vált, októbertől pedig a háromgyermekes anyák sem fizetnek személyi jövedelemadót.

család Illusztráció Pexels
Illusztráció (Forrás: Pexels)

A 2026-os bővítés: kétgyermekes anyák és fiatal édesanyák támogatása

A következő, 2026 januárjától hatályos lépés még szélesebb körben érinti a családokat. Az szja-mentesség kiterjed a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyákra, míg a 30 év alatti anyák teljes jövedelmük után adómentességet kapnak akkor is, ha még csak egy gyermekük van. A változás körülbelül félmillió édesanyát érint, akiknek havi keresete átlagosan 109 ezer forinttal növekszik, ami éves szinten 1,3 millió forintot jelent a családoknál.

Ez a lépés különösen fontos a fiatal családok számára, hiszen a gyermekvállalás kezdeti éveiben gyakran jelentős kiadásokkal és pénzügyi kihívásokkal szembesülnek a szülők. Az szja-mentesség komoly anyagi könnyítést jelent, amely hozzájárulhat a fiatal családok stabilitásához és a gyermekvállalási kedv növeléséhez.

A családi adókedvezmény további emelése

A kormány nem áll meg az szja-mentességnél: januártól megduplázódik a családi adókedvezmény összege. A változás értelmében egy gyermek után havi 20 ezer, két gyermek után 80 ezer, három gyermek után pedig közel 200 ezer forint marad a családoknál. Ez a kedvezmény mintegy egymillió családot érint, és hosszú távon jelentős anyagi biztonságot teremt a gyermekeket nevelők számára.

Az adócsökkentések nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni generációk számára is fenntartható támogatást biztosítanak. A tervek szerint 2027-től a 40–50 éves, 2028-tól az 50–60 éves, 2029-től pedig a 60 év feletti kétgyermekes édesanyák is adómentességet kapnak.

Cél: minél több pénz maradjon a családoknál

A kormány célja világos: a gyermekeket nevelő családok anyagi terheinek folyamatos csökkentésével minél több pénz maradjon a családoknál. A program segítségével a gyermeket nevelők több lehetőséget kapnak a mindennapi kiadások, az oktatás, a lakhatás és a gyermekek jövőjének biztosítására.

Az intézkedések egyúttal a családpolitikai célokat is szolgálják: a fiatal családok anyagi biztonsága növeli a gyermekvállalási kedvet, a hosszú távú adócsökkentés pedig a családok stabilitását és tervezhetőségét biztosítja.

További részletek és konkrét számítások a családi adócsökkentésről a csaladiadocsokkentes.hu oldalon érhetők el.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)

