Új korszak kezdődött a családtámogatásokban + videó

Magyarország 2025-ben elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amelynek célja, hogy a gyermekeket nevelő családok anyagi terhei folyamatosan csökkenjenek. Az elmúlt hónapok intézkedései már jelentős könnyítést hoztak a családok számára: júliustól a csed, a gyed és az örökbefogadói díj teljesen szja-mentessé vált, októbertől pedig a háromgyermekes anyák sem fizetnek személyi jövedelemadót.

A 2026-os bővítés: kétgyermekes anyák és fiatal édesanyák támogatása

A következő, 2026 januárjától hatályos lépés még szélesebb körben érinti a családokat. Az szja-mentesség kiterjed a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyákra, míg a 30 év alatti anyák teljes jövedelmük után adómentességet kapnak akkor is, ha még csak egy gyermekük van. A változás körülbelül félmillió édesanyát érint, akiknek havi keresete átlagosan 109 ezer forinttal növekszik, ami éves szinten 1,3 millió forintot jelent a családoknál.

Ez a lépés különösen fontos a fiatal családok számára, hiszen a gyermekvállalás kezdeti éveiben gyakran jelentős kiadásokkal és pénzügyi kihívásokkal szembesülnek a szülők. Az szja-mentesség komoly anyagi könnyítést jelent, amely hozzájárulhat a fiatal családok stabilitásához és a gyermekvállalási kedv növeléséhez.