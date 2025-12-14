Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

Az idei év után 2026 is új szintre emeli a magyar családtámogatási rendszert

A parlament már jóváhagyta a csaknem ezermilliárd forintos többletet. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár részletesen ismertette a 2025-ben és 2026-ban életbe lépő legfontosabb családtámogatási rendszerrel kapcsolatos intézkedéseket.

2025. 12. 14. 10:00
Illusztráció Forrás: Pexels
A családi adókedvezmény megduplázása kétlépcsős folyamat: az első emelés 2024 júliusában történt, a második 2026 januárjától lesz érvényes. Ettől az időponttól egy egygyermekes család havonta húszezer, a kétgyermekes nyolcvanezer, a háromgyermekes csaknem kétszázezer forinttal tarthat meg többet. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Világgazdaság podcastjében hangsúlyozta, hogy több mint egymillió családot érintenek ezek a családtámogatási rendszerbe bevezetett változások.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

 

Új kedvezmények a családtámogatási rendszerben

A személyi jövedelemadó-mentesség bővítése is több lépcsőben zajlott. 

  • 2020-ban a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák kerültek be a rendszerbe, 
  • majd 2022-ben a 25 év alatti fiatalok, 
  • 2023-ban pedig a 30 év alatti édesanyák – akkor még a 2023 után született gyermekekre vonatkozóan. 
  • 2025. október 1-jétől azonban minden háromgyermekes édesanya szja-mentes lett, életkortól és a gyermekek korától függetlenül.

Átlagkereset mellett ez havi 109 ezer forintos előnyt jelent, a háromgyermekes családoknál pedig a családi adókedvezménnyel együtt 307 ezer forint is maradhat a családnál.

2025 januárjától a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák lépnek be a mentesség rendszerébe, amely négy év alatt válik teljessé, mivel mintegy 690 ezer nőt érint. Emellett kibővül a harminc év alatti egygyermekes édesanyák köre is: a mentesség már a 2023 előtt született gyermekek után is jár, és átlagbér helyett a teljes jövedelemre terjed ki. Ez további tízezer édesanyát érint.

A munkavégzés és gyermeknevelés összehangolásáról szólva Koncz Zsófia a csed extrát emelte ki. Az intézkedés azoknak az édesanyáknak jelent segítséget, akik munkájuk sajátosságai miatt nem eshetnek ki fél évre. Számukra a csed hetven százaléka akkor is jár, ha mellette dolgoznak. A gyed is szja-mentes lett, és a tízszázalékos nyugdíjjárulék a családi adókedvezményből érvényesíthető.

Az államtitkár szerint a bölcsődei férőhelyek bővítése kulcsszerepet játszik abban, hogy a kisgyermeket nevelő édesanyák könnyebben dönthessenek a visszatérésről. 2010-ben a három év alatti gyermekek mindössze tíz százaléka számára volt férőhely, mára ez 27 százalékra nőtt, és jelenleg is több mint ezer új férőhely kialakítása zajlik. Koncz Zsófia kiemelte: a női foglalkoztatás 2010 óta az Európai Unióban a második legjobb helyre került, és szerinte ebben a bölcsődei hálózat fejlesztése meghatározó szerepet játszott.

 

