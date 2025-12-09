gyedcsaládtámogatásgyed extra

A minimálbérrel együtt a gyed is növekszik

Jövőre a gyermekgondozási díj (gyed) összege havi bruttó 451 ezer forintra növekszik, így a családok havonta 44 ezer, míg éves szinten több mint 500 ezer forinttal kapnak többet.

Forrás: MTI2025. 12. 09. 10:39
Gyermekes család - illusztráció Fotó: Shutterstock
– A minimálbérrel együtt a családtámogatások egy jelentős része is növekszik – mondta a családokért felelős államtitkár kedd reggel az M1 aktuális csatornán. 

State Secretary Zsofia Koncz (Source: MTI/Kovacs Attila)
Koncz Zsófia Fotó: MTI 

Koncz Zsófia hozzátette, erre az egyik legjobb példa a gyermekgondozási díj (gyed), amelyet a szülők gyermekük kétéves koráig kapnak. Ez a támogatás mintegy százezer családot érint, ők idén havi bruttó 407 ezer forintot kaptak.

Az államtitkár kiemelte:

jövőre a gyed összege havi bruttó 451 ezer forintra növekszik, így a családok havonta 44 ezer, míg éves szinten több mint 500 ezer forinttal kapnak többet.

Elmondta, a nemzeti kormány minden évben elkötelezett a minimálbér növelése mellett, az már az első Orbán-kormány idején is emelkedett. Az azt követő, nyolc évig tartó baloldali kormányzás alatt összesen 23 500 forinttal növekedett a minimálbér, míg 2010-től 73 500 forintról 322 000 forintra; ez csaknem négy és félszeres gyarapodást jelent, ami az Európai Unión (EU) belül is egyedülálló. 

Koncz Zsófia hangsúlyozta, ez alapján elmondható: Magyarország nemcsak család- és vállalkozó-, hanem munkavállaló-barát is, hiszen az alkalmazottak számíthatnak arra, hogy évről évre növekszik a minimálbér. Megjegyezte, 

a magyar kormány mindig minél több pénzt szeretne ott hagyni a családoknál, ezért fontos a családi adókedvezmények rendszere is.

Ismertette, jövőre az országvezetés 4802 milliárd forintot, azaz a GDP 5 százalékának megfelelő összeget tervez a költségvetésből a családok támogatására fordítani. Hozzátette, már ebben az évben elindult „Európa legnagyobb adócsökkentési programja”, elkezdték a családi adókedvezmény megduplázását, de a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyed is szja-mentes lett.

Az említett kedvezmények mellett elindult az Otthon start program is, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonszerzést támogató projekt. Október elsejétől a kormány bevezette a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, január elsejétől pedig a 40 évesnél fiatalabb kétgyermekes édesanyák is megkapják ezt a kedvezményt.

Az államtitkár kiemelte, a jövő évben 

a családi adókedvezmény megduplázásának a második lépése is megtörténik, és a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességét is bővíti a kormány.

Hangsúlyozta, a jövő évi költségvetésben csaknem 1000 milliárd forinttal több jut a családoknak, mint idén, négy év alatt pedig 4000 milliárd forinttal adnak többet a családoknak.

Koncz Zsófia arra is kitért, hogy csapás lenne a magyar családok számára, ha a Tisza megszorítócsomagja, ez az 1300 milliárd forintos elvonás megvalósulna. Hozzátette, a megszorítás oka az, hogy igazából Brüsszel részéről elvárás, hogy forrást szerezzenek.

Az államtitkár azt mondta: Brüsszelnek nagyon sok pénzre van szüksége, hiszen szeretné a háborút finanszírozni, Ukrajnát támogatni, illetve a migrációs paktumot végrehajtani. Ezek finanszírozásához a magyar családoknak biztosított pénzt szeretnék megszerezni, de ezt a magyar kormány nem fogja hagyni. 

– A magyar családok ugyanúgy, ahogy az elmúlt 15 évben is, számíthatnak ránk, és mi ki fogunk állni azért, hogy a magyar családoknak nyújtott támogatásokat megvédjük, mert most ez a túl baloldali, túl brüsszeli program veszélyezteti őket – hangsúlyozta Koncz Zsófia. 

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy a minimálbér növekedésével a nevelőszülői, a nagyszülői és a diplomásgyed, valamint az örökbefogadói díj is emelkedni fog. Kiemelte azt is, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag egy radikálisan baloldali tervezet, amely miatt a gyed is veszélybe kerülne.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

