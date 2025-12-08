Fájdalmas átalakításokat tervez a Tisza a családtámogatási rendszerben

A Tisza Párt megszorító csomagja teljesen átalakítaná a jelenlegi, a világon is egyedülálló családtámogatási rendszert – írja Facebook-bejegyzésében a Nézőpont Intézet elemzője.

Komoly sarcot jelentene a Tisza programja a magyar családoknak (Fotó: Index)

Borbély Beáta kifejti, a Tisza Párt tervei alapján megszüntetnék a gyedet, helyette csak fizetős, biztosítói csomag járna.

A Fidesz hozta vissza, a Tisza most megint elvenné

Emlékeztet: először a Bokros-csomaggal szüntették meg a gyedet. A Fidesz-kormány 2010-ben visszahozta ezt a támogatási formát. Emellett 2014-ben bevezették a gyed extrát is, amelynek köszönhetően sokkal rugalmasabbá vált a támogatások igénybevétele.

2025 júliusától pedig a gyed és a csed után sem kell személyi-jövedelemadót fizetni.

A Tisza-terv alapján a családi adókedvezmény 30–50 százalékkal csökkenne.

Emlékeztet: az Orbán-kormány 2011-ben vezette be a családi adókedvezmény rendszerét. A jelenlegi kormány első lépésként július 1-jétől a családi adókedvezményt 50 százalékkal emelte meg, második lépésként pedig januárban fog 50 százalékkal emelkedni a kedvezmény.

A Tisza Párt tervei alapján ráadásul eltörölnék a nők szja-mentességét.

Mint az elemző kifejti, jelenleg a 3 és több gyermeket nevelő édesanyák szja-mentesek, 2026. januártól pedig már a 40 alatti kétgyermekes és a 30 év alatti egygyermekes anyák is teljesen mentesülnek az szja fizetése alól.

Ha összeadjuk ezeket a megszorításokat, az látszik, hogy a családok havonta több százezer, éves szinten több millió forint támogatástól esnének el a Tisza Párt megszorítócsomagjának következtében

– fogalmazott.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Pártnak készült, neoliberális közgazdászok által szerkesztett anyag súlyos csapásként érné a magyar családok többségét. A baloldali megszorítócsomag jelentősen szűkítené a családi adókedvezményben részesülők körét, illetve csökkentené annak mértékét is. A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezete az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A csomag mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a bérből és fizetésből élők zsebéből, brutálisan megsarcolva ezzel a magyar családokat.