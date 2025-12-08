forintTisza PártcsomagcsaládMagyar Péter

Fájdalmas átalakításokat tervez a Tisza a családtámogatási rendszerben

„Ha összeadjuk ezeket a megszorításokat, az látszik, hogy a családok havonta több százezer, éves szinten több millió forint támogatástól esnének el a Tisza Párt megszorítócsomagjának következtében” – írja Facebook-bejegyzésében Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője.  A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezete az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 19:30
Illusztráció Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt megszorító csomagja teljesen átalakítaná a jelenlegi, a világon is egyedülálló családtámogatási rendszert – írja Facebook-bejegyzésében a Nézőpont Intézet elemzője.

Komoly sarcot jelentene a Tisza programja a magyar családoknak (Fotó: Index)

Borbély Beáta kifejti, a Tisza Párt tervei alapján megszüntetnék a gyedet, helyette csak fizetős, biztosítói csomag járna.

 

A Fidesz hozta vissza, a Tisza most megint elvenné

Emlékeztet: először a Bokros-csomaggal szüntették meg a gyedet. A Fidesz-kormány 2010-ben visszahozta ezt a támogatási formát. Emellett 2014-ben bevezették a gyed extrát is, amelynek köszönhetően sokkal rugalmasabbá vált a támogatások igénybevétele. 

2025 júliusától pedig a gyed és a csed után sem kell személyi-jövedelemadót fizetni.

A Tisza-terv alapján a családi adókedvezmény 30–50 százalékkal csökkenne.

Emlékeztet: az Orbán-kormány 2011-ben vezette be a családi adókedvezmény rendszerét. A jelenlegi kormány első lépésként július 1-jétől a családi adókedvezményt 50 százalékkal emelte meg, második lépésként pedig januárban fog 50 százalékkal emelkedni a kedvezmény.

A Tisza Párt tervei alapján ráadásul eltörölnék a nők szja-mentességét. 

Mint az elemző kifejti, jelenleg a 3 és több gyermeket nevelő édesanyák szja-mentesek, 2026. januártól pedig már a 40 alatti kétgyermekes és a 30 év alatti egygyermekes anyák is teljesen mentesülnek az szja fizetése alól.

Ha összeadjuk ezeket a megszorításokat, az látszik, hogy a családok havonta több százezer, éves szinten több millió forint támogatástól esnének el a Tisza Párt megszorítócsomagjának következtében

 –  fogalmazott.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tisza Pártnak készült, neoliberális közgazdászok által szerkesztett anyag súlyos csapásként érné a magyar családok többségét. A baloldali megszorítócsomag jelentősen szűkítené a családi adókedvezményben részesülők körét, illetve csökkentené annak mértékét is.  A Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramnak nevezett, de sokkal inkább ész nélküli sarcolásnak tűnő tervezete az élet szinte minden területén elvonásokat vetít előre a Tisza Párt kormányra kerülése esetén. A csomag mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a bérből és fizetésből élők zsebéből, brutálisan megsarcolva ezzel a magyar családokat. 

add-square Baloldali megszorítócsomag

Hidvéghi: A Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.