Dmitrij Medvegyev szerint az incidens egyértelműen a rendezési folyamat meghiúsítását szolgálja. Donald Trump indulatosan reagált a támadás hírének hallatán. Az ukránok tagadnak.

Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

Ezeknek a rezsim által végrehajtott lépéseknek a diplomáciai következményei az Oroszországi Föderáció tárgyalási pozíciójának megkeményedésében fognak megnyilvánulni

– mondta az orosz államfő sajtótitkára, de részletekbe nem bocsátkozott.

Peszkov azt hangoztatta, hogy a rezidencia elleni dróntámadás nemcsak személyesen Putyin, hanem Donald Trump ellen is irányult, mert így akarták megsemmisíteni az amerikai elnöknek az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseit.

Az ilyen provokációk, az ilyen állami terrorcselekmények nem képesek megingatni a két elnök közötti bizalmi párbeszédet

– hangoztatta, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg „tudja miként, mivel és mikor kell válaszolni” az elnöki rezidencia ellen megkísérelt csapásra.

