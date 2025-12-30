india miniszterelnökeközösségi médiaNarendra Modi

Putyin rezidenciája elleni támadásra reagált Modi

Narendra Modi aggodalmát fejezte ki a Vlagyimir Putyin novgorodi állami rezidenciáját ért támadás hírére. India miniszterelnöke közösségi oldalán arra figyelmeztette az érintett feleket, hogy minden olyan lépés, amely eszkalációhoz vezethet, alááshatja az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló eddigi erőfeszítéseket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 23:20
Narendra Modi indiai miniszterelnök
Narendra Modi indiai miniszterelnök Forrás: AFP
Narendra Modi közösségi média felületén osztotta meg gondolatait a novgorodi elnöki rezidenciát ért támadásról. India miniszterelnöke óvva intette a feleket az olyan lépésektől, amelyek alááshatják a jelenlegi béketörekvések eddig elért eredményeit – közölte cikkében az Origo.

India elnöke aggodalommal kíséri az eseményeket.
India miniszterelnöke aggodalommal kíséri az eseményeket. Fotó: AFP

Az miniszterelnök szerint India prioritásként kezeli a békés rendezést, és az érintetteket ezen cél támogatására ösztönzi.

Moszkvában súlyos eszkalációs kísérletnek értékelték a novgorodi támadást. Az akció állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját célozta. 

Dmitrij Medvegyev szerint az incidens egyértelműen a rendezési folyamat meghiúsítását szolgálja. Donald Trump indulatosan reagált a támadás hírének hallatán. Az ukránok tagadnak.

Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

Ezeknek a rezsim által végrehajtott lépéseknek a diplomáciai következményei az Oroszországi Föderáció tárgyalási pozíciójának megkeményedésében fognak megnyilvánulni

– mondta az orosz államfő sajtótitkára, de részletekbe nem bocsátkozott. 
Peszkov azt hangoztatta, hogy a rezidencia elleni dróntámadás nemcsak személyesen Putyin, hanem Donald Trump ellen is irányult, mert így akarták megsemmisíteni az amerikai elnöknek az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseit. 

Az ilyen provokációk, az ilyen állami terrorcselekmények nem képesek megingatni a két elnök közötti bizalmi párbeszédet

– hangoztatta, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg „tudja miként, mivel és mikor kell válaszolni” az elnöki rezidencia ellen megkísérelt csapásra. 

Borítókép: Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó : AFP)
 

