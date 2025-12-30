Trump tajtékzik az ukrán támadás után, Zelenszkij óriási bajban

Donald Trump nem rejtette véka alá felháborodását az ügy kapcsán. Az amerikai elnök közölte, hogy közvetlenül Vlagyimir Putyintól értesült a támadásról, ami egyértelműen feldühítette. „Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt” – fogalmazott. Trump hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet különösen érzékeny, ezért az ilyen lépések komoly kockázatot hordoznak.

Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő

– mondta. Amikor arról kérdezték, rendelkezésre állnak-e bizonyítékok a támadásról, az amerikai elnök szűkszavúan reagált: „Majd kiderítjük.”