Trump tajtékzik az ukrán támadás után, Zelenszkij óriási bajban

Donald Trump amerikai elnök indulatosan reagált arra, hogy Ukrajna állítólag célba vette Vlagyimir Putyin egyik oroszországi rezidenciáját. Trump szerint az értesülés közvetlenül az orosz elnöktől származik, miközben Kijev határozottan tagadja az ügyet, és újabb orosz provokációról beszél. Az időzítés különösen érzékeny, hiszen a háttérben a béketárgyalások sorsa forog kockán.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 7:16
Trump: A jelenlegi helyzet különösen érzékeny, ezért az ilyen lépések komoly kockázatot hordoznak Forrás: AFP
Donald Trump december 29-én újságíróknak beszélt a történtekről. Az amerikai elnök reakciója nem hagyott kétséget az álláspontját illetően. Amikor arról kérdezték, hogy az ügy hatással lehet-e a békefolyamatra, rövid és határozott választ adott: „Nem tetszik. Ez nem jó” – fogalmazott – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Trump indulatosan reagált arra, hogy Ukrajna célba vette Vlagyimir Putyin rezidenciáját
Trump indulatosan reagált arra, hogy Ukrajna célba vette Vlagyimir Putyin rezidenciáját Fotó: AFP

Trump nagyon dühös

Donald Trump nem rejtette véka alá felháborodását az ügy kapcsán. Az amerikai elnök közölte, hogy közvetlenül Vlagyimir Putyintól értesült a támadásról, ami egyértelműen feldühítette. „Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt” – fogalmazott. Trump hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet különösen érzékeny, ezért az ilyen lépések komoly kockázatot hordoznak.

Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő

– mondta. Amikor arról kérdezték, rendelkezésre állnak-e bizonyítékok a támadásról, az amerikai elnök szűkszavúan reagált: „Majd kiderítjük.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben határozottan visszautasította az orosz fél állításait és Putyin szavait „újabb hazugságnak” nevezte.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

