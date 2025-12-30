Donald Trump december 29-én újságíróknak beszélt a történtekről. Az amerikai elnök reakciója nem hagyott kétséget az álláspontját illetően. Amikor arról kérdezték, hogy az ügy hatással lehet-e a békefolyamatra, rövid és határozott választ adott: „Nem tetszik. Ez nem jó” – fogalmazott – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.
Trump tajtékzik az ukrán támadás után, Zelenszkij óriási bajban
Donald Trump amerikai elnök indulatosan reagált arra, hogy Ukrajna állítólag célba vette Vlagyimir Putyin egyik oroszországi rezidenciáját. Trump szerint az értesülés közvetlenül az orosz elnöktől származik, miközben Kijev határozottan tagadja az ügyet, és újabb orosz provokációról beszél. Az időzítés különösen érzékeny, hiszen a háttérben a béketárgyalások sorsa forog kockán.
Donald Trump nem rejtette véka alá felháborodását az ügy kapcsán. Az amerikai elnök közölte, hogy közvetlenül Vlagyimir Putyintól értesült a támadásról, ami egyértelműen feldühítette. „Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt” – fogalmazott. Trump hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet különösen érzékeny, ezért az ilyen lépések komoly kockázatot hordoznak.
Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő
– mondta. Amikor arról kérdezték, rendelkezésre állnak-e bizonyítékok a támadásról, az amerikai elnök szűkszavúan reagált: „Majd kiderítjük.”
További Külföld híreink
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben határozottan visszautasította az orosz fél állításait és Putyin szavait „újabb hazugságnak” nevezte.
Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Robbanások Ukrajnában, Putyin válaszától rettegnek az ukránok
Két térségben légiriadót rendeltek el.
Fokozódik a készültség a Földközi-tengeren
Görögország és Ciprus már több milliárd euró értékben vásárolt rakétavédelmi rendszereket Izraeltől.
A Hamász megerősítette több vezetőjének megölését
A Hamász egyik alapítója is életét vesztette.
Zelenszkij: Nem adhatjuk fel a területeinket
Az ukrán elnök beszólt Putyinnak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Robbanások Ukrajnában, Putyin válaszától rettegnek az ukránok
Két térségben légiriadót rendeltek el.
Fokozódik a készültség a Földközi-tengeren
Görögország és Ciprus már több milliárd euró értékben vásárolt rakétavédelmi rendszereket Izraeltől.
A Hamász megerősítette több vezetőjének megölését
A Hamász egyik alapítója is életét vesztette.
Zelenszkij: Nem adhatjuk fel a területeinket
Az ukrán elnök beszólt Putyinnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!