Szoboszlai vagy Szalah? Döntöttek a Liverpool szurkolói, szoros verseny volt

A Premier League-ben a Liverpool címvédőként csak az ötödik helyen áll, s az éllovas Arsenal mögött tizenhat pont a hátránya, így idén szinte biztosan nem Arne Slot csapata ér fel a csúcsra. Ám BL-győztes lehet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese, amelynek a tizenhat között a Galatasaray, Sallai Roland gárdája lesz az ellenfele. A negyeddöntőben pedig a PSG–Chelsea párharc továbbjutójával kerülhetne szembe. A szurkolók azonban ennél is előbbre tekintenek. A Facebookon 317 ezer követővel rendelkező helyi Rousing The Kop megszavaztatta a Pool drukkereit, hogyha a budapesti BL-döntőben az utolsó percben 11-eshez jutnának döntetlen állásnál, azt ki végezze el, Mohamed Szalah vagy Szoboszlai Dominik?

Kerkez, Szalah és Szoboszlai (balról jobbra) jól megértik egymást a Liverpool csapatában. Fotó: AFP/Darren Staples

Szoboszlai: 51 százalék, Szalah: 49 százalék

A szavazás rendkívül kiélezett eredményt hozott: a véleményt nyilvánítók 51 százaléka Szoboszlait választotta, azaz Szalah mellett 49 százalék tette le a voksát. A minimális különbség is jelzi, hogy a liverpooli tábor megosztott, ugyanakkor a magyar válogatott csapatkapitánya egyértelműen komoly bizalmat élvez – írja a szurkolói portál.

A Rousing The Kop felidézi, hogy amikor a mostani idényben az első számú büntetőrúgó Szalah az Afrika-kupán szerepelt az egyiptomi válogatottal, Szoboszlai kapta meg a feladatát. Egy büntetőt értékesített, egy másik alkalommal viszont a lécet találta el – a teljesítménye tehát nem volt hibátlan, mégis sok drukker szerint megérett arra, hogy hosszabb távon is ő legyen az első számú ítélet-végrehajtó – szögezi le a liverpooli portál.

A szurkolók részéről egy harmadik név is felvetődött: Alexis Mac Allister is képbe került. Az argentin középpályás eddig mindössze egy tizenegyest végzett el a Liverpool színeiben – 2024 márciusában a Manchester City ellen volt eredményes, amikor Szalah nem volt a pályán, de Szoboszlai igen –, ennek ellenére több drukker is szívesen látná őt a 11-es elvégzésénél.

A Rousing The Kop szerint bár a közvélemény-kutatás Szoboszlai felé billent, ha Szalah pályafutásának utolsó liverpooli mérkőzése lenne egy BL-finálé, aligha vennék el tőle a lehetőséget. Az „Egyiptomi Király” évek óta a csapat egyik legmeghatározóbb alakja, és sokak számára ő lenne a helyes választás egy mindent eldöntő tizenegyesnél. Ám egyértelmű, Szoboszlai Dominik mára nemcsak alapemberré, hanem vezéregyéniséggé is vált az Anfielden – és a szurkolók jelentős része már a legfontosabb pillanatban is bízna benne, akkor is, ha a BL-trófea lenne a tét.