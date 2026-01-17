tizenegyesRB LeipzigSzoboszlai DominikbüntetőLiverpool FC

Szlovák átok Szoboszlai Dominik kihagyott 11-ese? Kapus továbbra sem védte ki a büntetőjét

Az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában a Liverpool már a 32. percben előnyhöz juthatott volna a Burnley ellen, de Szoboszlai Dominik a felső lécre bombázta a tizenegyest. A magyar válogatott csapatkapitánya profi karrierje során másodszor hagyott ki büntetőt tétmérkőzésen – az elsőt bő négy évvel ezelőtt, az RB Leipzig játékosaként.

Wiszt Péter
2026. 01. 17. 17:24
Bár Szoboszlai Dominik ezen a képen nem látható, a Liverpool büntetőjét ő lőtte a felsőlécre a Burnley ellen A penalty kick from Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai hits the crossbar during the English Premier League football match bet
Bár Szoboszlai Dominik ezen a képen nem látható, a Liverpool büntetőjét ő lőtte a felsőlécre a Burnley ellen Fotó: AFP/Oli Scarff
2023 nyarán a német RB Leipzig együttesétől igazolt az angol Liverpool csapatához Szoboszlai Dominik, és a magyar válogatott csapatkapitánya a Vörösök színeiben szombat délután másodszor lőhetett tizenegyest. A Burnley elleni bajnokin a felső lécre lőtte a büntetőt, így ekkor még nem vezettek a hazaiak.

Szoboszlai Dominik profi karrierjének első kihagyott tizenegyese nem Liverpool-, hanem Leipzig-mérkőzésen született meg
Szoboszlai Dominik profi karrierjének első kihagyott tizenegyese nem Liverpool-, hanem Leipzig-mérkőzésen született meg Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Szoboszlai Dominik 11-esei: tizenkilenc értékesített, két kihagyott büntető

A Transfermarkt szerint Szoboszlainak a szombati volt profi karrierjének 21. tizenegyese tétmérkőzésen, és ezek közül a második, ami kimaradt. A Liefering játékosaként 2/2, Salzburg-mezben 8/8, a magyar U17-es válogatott tagjaként 1/1, a magyar felnőttválogatott futballistájaként pedig 5/5 a mérlege. Liverpooliként ezelőtt az Inter elleni decemberi Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapta meg a lehetőséget, akkor győztes gólt szerzett belőle.

Lipcse-mezben Szoboszlai Dominik négyszer rúghatott a mészpontról, ezek közül háromszor volt eredményes. 

A kivételt, egyben szombatig az eddigi egyetlen kihagyott büntetőjét 2021. november 28-án, egy Leverkusen ellen 3-1-re elveszített Bundesliga-találkozón lőtte.

A magyar középpályás akkor a jobb kapufát találta el, vagyis akkor sem a kapus védett. Akkor a finn Lukás Hradecky, ezúttal Martin Dúbravka állt az ellenfél kapujában – mindketten 1989-ben, a mai Szlovákia területén születtek…

Szoboszlai kihagyott tizenegyese lipcseiként:

