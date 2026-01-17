Szoboszlai nagy lehetőségtől fosztotta meg a Liverpoolt, amely megint újonc ellen bőgött le

A Liverpoolnak a legutóbbi három fordulóban is csak döntetlenre (Leeds, Fulham, Arsenal) futotta a Premier League-ben, ez – és a Manchester United City elleni győzelme – ahhoz vezetett, hogy a Burnley elleni bajnokija előtt lecsúszott a BL-indulást biztosító helyekről. Hogy véget vessen a nyeretlenségi szériának, Arne Slot a bevetésre kész játékosokból a lehető legerősebb kezdőcsapatát küldte pályára szombaton, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kifutott az Anfield gyepére.

A Burnley védelmét nagy kihívás elé állítja a Liverpool Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool formáját említve hozzá kell tenni, hogy a nyeretlen széria mellé egy jóval hosszabb veretlen is társul, a Vörösöket minden sorozatot figyelembe véve tizenegy mérkőzés óta nem győzte le egy csapat sem. A játék ugyanakkor hagy kívánnivalót maga után, nem véletlen a sok döntetlen sem. Bár a Burnley a Premier League jelenlegi második legrosszabb csapata, elképzelhető volt, hogy a kapuja elé betömörülve megvicceli a címvédőt, amelytől otthon majdnem pontokat rabolt, Mohamed Szalah 95. percben értékesített tizenegyese hozta el a győzelmet Slot együttesének szeptemberben.

Most azonban az előző fordulókhoz képest egy élénkebb Liverpool lépett pályára, a kiesőjelölt ezért a felezővonalat sem igen tudta átlépni. Védekezni viszont remekül védekezett, ezúttal is megnehezítette Szoboszlaiék dolgát, akik gyors, rövid passzokkal próbálták meg átjátszani magukat rajtuk. A 3. percben a két magyar válogatott futballista nagyszerű összjátéka után Kerkez Curtis Jonest találta meg a kapu előtt, de a védők szögletre vágták a labdát. A nagy mezőnyfölény ellenére azért nem záporoztak a lövések Martin Dúbravka kapujára, a 21. percben Ekitiké egy távoli lövésével találta el először a célpontot, de a szlovák hálóőr megoldotta a feladatot.

Szoboszlai elhibázta a tizenegyest

A folytatás is hasonlóan alakult, a Liverpool egyre többet próbálkozott, de nem járt sikerrel.

Szoboszlai törhette volna meg a jeget, miután Cody Gakpo elkaszálásáért büntetőt kapott a házigazda. A magyar középpályás mindig ugyanoda lövi a labdát, és ezzel a kapusok is tisztában vannak, mégis eddig egy kivétellel mindig gól lett a vége. Most nem így volt, Szoboszlai nem célzott pontosan, a felső lécen csattant a labda.

A kimaradt lehetőség nem vetette vissza a Liverpoolt, amely továbbra is lelkesen próbálkozott, a Burnley-nek néha-néha egy-egy kontrára futotta. Az újonc végül megtört az a folyamatos nyomás alatt. Hugo Ekitiké igyekezett zavart okozni a vendégek tizenhatosában, egészen az alapvonalig keveredett a labdával. A lövése után Curtis Jonesnál kötött ki a labda, aki Florian Wirtzet találta meg. Az egyre többször megvillanó német köszönte szépen, tizenegy méterről szép gólt vágott a jobb felsőbe, ezzel vezetett a Liverpool az első félidőben.