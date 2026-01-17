Szoboszlai nagy lehetőségtől fosztotta meg a Liverpoolt, amely megint újonc ellen bőgött le

liverpoolBurnleyPremier League

Óriási fölényben játszott a Burnley ellen a Liverpool, de a gólt csak nem bírta begyötörni az újonc kapujába a Premier League 22. fordulójának szombati mérkőzésén. Szoboszlai Dominik változtathatott volna ezen, de tizenegyest rontott. Végül azonban Florian Wirtz betalált, ezzel vezetett a Liverpool, a második félidőben viszont csak a Burnley-nek jutott gól, így 1-1 lett a végeredmény az Anfielden.

2026. 01. 17. 16:56
Szoboszlai Dominik tizenegyest hibázott a Burnley ellen Fotó: John Patrick Fletcher
A Liverpoolnak a legutóbbi három fordulóban is csak döntetlenre (Leeds, Fulham, Arsenal) futotta a Premier League-ben, ez – és a Manchester United City elleni győzelme – ahhoz vezetett, hogy a Burnley elleni bajnokija előtt lecsúszott a BL-indulást biztosító helyekről. Hogy véget vessen a nyeretlenségi szériának, Arne Slot a bevetésre kész játékosokból a lehető legerősebb kezdőcsapatát küldte pályára szombaton, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kifutott az Anfield gyepére.

A Burnley védelmét nagy kihívás elé állítja a Liverpool
A Burnley védelmét nagy kihívás elé állítja a Liverpool Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool formáját említve hozzá kell tenni, hogy a nyeretlen széria mellé egy jóval hosszabb veretlen is társul, a Vörösöket minden sorozatot figyelembe véve tizenegy mérkőzés óta nem győzte le egy csapat sem. A játék ugyanakkor hagy kívánnivalót maga után, nem véletlen a sok döntetlen sem. Bár a Burnley a Premier League jelenlegi második legrosszabb csapata, elképzelhető volt, hogy a kapuja elé betömörülve megvicceli a címvédőt, amelytől otthon majdnem pontokat rabolt, Mohamed Szalah 95. percben értékesített tizenegyese hozta el a győzelmet Slot együttesének szeptemberben.

Most azonban az előző fordulókhoz képest egy élénkebb Liverpool lépett pályára, a kiesőjelölt ezért a felezővonalat sem igen tudta átlépni. Védekezni viszont remekül védekezett, ezúttal is megnehezítette Szoboszlaiék dolgát, akik gyors, rövid passzokkal próbálták meg átjátszani magukat rajtuk. A 3. percben a két magyar válogatott futballista nagyszerű összjátéka után Kerkez Curtis Jonest találta meg a kapu előtt, de a védők szögletre vágták a labdát. A nagy mezőnyfölény ellenére azért nem záporoztak a lövések Martin Dúbravka kapujára, a 21. percben Ekitiké egy távoli lövésével találta el először a célpontot, de a szlovák hálóőr megoldotta a feladatot.

Szoboszlai elhibázta a tizenegyest

A folytatás is hasonlóan alakult, a Liverpool egyre többet próbálkozott, de nem járt sikerrel. 

Szoboszlai törhette volna meg a jeget, miután Cody Gakpo elkaszálásáért büntetőt kapott a házigazda. A magyar középpályás mindig ugyanoda lövi a labdát, és ezzel a kapusok is tisztában vannak, mégis eddig egy kivétellel mindig gól lett a vége. Most nem így volt, Szoboszlai nem célzott pontosan, a felső lécen csattant a labda.

A kimaradt lehetőség nem vetette vissza a Liverpoolt, amely továbbra is lelkesen próbálkozott, a Burnley-nek néha-néha egy-egy kontrára futotta. Az újonc végül megtört az a folyamatos nyomás alatt. Hugo Ekitiké igyekezett zavart okozni a vendégek tizenhatosában, egészen az alapvonalig keveredett a labdával. A lövése után Curtis Jonesnál kötött ki a labda, aki Florian Wirtzet találta meg. Az egyre többször megvillanó német köszönte szépen, tizenegy méterről szép gólt vágott a jobb felsőbe, ezzel vezetett a Liverpool az első félidőben.

A Liverpool támadott, a Burnley talált be

Burnley-helyzettel indult a második játékrész, Marcus Edwards nem talált kaput, aztán „visszaállt a világ rendje”, és a Vörösök a vendégek térfelén rendezkedtek be. Érett a liverpool második gólja, Wirtz különösen sokat tett a megszerzéséért. Az 56. percben a cseleivel ő okozott zavart az ellenfél tizenhatosában, majd Gakpóhoz passzolt, Bashir Humphreys a gólvonalról mentett.

Ahelyett azonban, hogy a címvédő megerősítette volna az előnyét, 

a Burnley is egyre bátrabban ment előre. Egy alkalommal Edwards indult meg a labdával, majd centerezett. Jaidon Anthony volt a célpont, de Ibrahima Konaté közbelépett, és csapta be majdnem a saját Alissont egy kapura tartó lövéssel a 63. percben. Ezt még megúszta a Liverpool, két perccel később viszont már valóban ünnepelhetett a vendégtábor: Florentino előkészítése után a nagyon aktív Edwards lőtt hét méterről a bal alsóba, 1-1-ről folytatódott a találkozó.

A hazaiak kis híján azonnal egyenlítettek, Gakpo lövésénél újra a gólvonalról mentettek a vendégek. Kerkez beadása után aztán Szoboszlai egy veszélyes fejessel jelentkezett, amely egy kevéssel elkerülte a kaput. Ekitiké a 78. percben lesgólig jutott, a Liverpool pedig tűzijátékot rendezett a Burnley kapuja előtt – mindhiába. A rendes játékidő végéhez érve harminc lövés fölött járt a Slot-csapat, Dúbravka pedig nyolc védésnél.

Végül a kapus örülhetett, a Burnley megőrizte az 1-1-es döntetlent. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Liverpoollal így megesett az a szégyen, hogy az egyik újoncot sem tudta legyőzni az Anfielden ebben az idényben. S nem tudta kihasználni a Manchester City vereségét sem, helyette az üldözők kerültek közelebb a Premier League negyedik helyezettjéhez. A Burnley továbbra is a 19.

Premier League, 22. forduló:

szombat:

  • Manchester United–Manchester City 2-0 (0-0)
  • Chelsea–Brentford 2-0 (1-0)
  • Leeds United–Fulham 1-0 (0-0)
  • Liverpool–Burnley 1-1 (1-0)
  • Sunderland–Crystal Palace 2-1 (1-1)
  • Tottenham Hotspur–West Ham United 1-2 (0-1)
  • Nottingham Forest–Arsenal 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Everton 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Brighton–Bournemouth 21.00 (tv: Match4)

 

