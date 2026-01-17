Rendkívüli

Miskolcon lesz az év első háborúellenes gyűlése + videó

LiverpoolBurnleyPremier League

Nyerőembere nélkül a Liverpool, pedig ellene egy „állatot” is bevetnek

Veretlen szériája folytatására készül ma délután a Liverpool, amely a Burnley-vel csap össze a Premier League 22. fordulójában. A házigazda Vörösöknek több nagy hiányzójuk is lesz, míg a vendégek egy visszatérőnek örülhetnek. A Burnley idegenben nem remekel, a Liverpool pedig az újoncokkal nem bír – ha most sem győz, olyasmi fordul elő a csapattal, ami korábban sohasem.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 6:50
Szeptemberben Mohamed Szalah tizenegyese jelentette a különbséget a Burnley és a Liverpool meccsén Fotó: Li Ying Xinhua / eyevine Forrás: eyevine
Ahogy az újoncokkal az lenni szokott, a Burnley-nek nem terem sok babér a Premier League-ben. Az elmúlt két idényben mindhárom feljutó azonnal ki is esett, most megtörhet ez a tendencia, mert a trióból a Sunderland a tizedik, a Leeds pedig a 16. helyet foglalja el, csak a Burnley van a vonal alatt, 21 forduló alatt szerzett tizenhárom pontjával a 19. pozícióban. Az eredményeit tekintve ez nem meglepetés, hiszen a kis csapat október óta nem nyert meg egy bajnokit sem, de az azóta lejátszott 12 Premier League-mérkőzésen pontszerzésnek is csak háromszor örülhetett. Szombaton (16.00, tv: Spíler1) pedig a Liverpool ellen folytatja az Anfielden, ezek alapján sok jóra nem számíthat a Burnley.

Szoboszlai Dominikre ma is nagy szüksége lesz a Liverpoolnak
Szoboszlai Dominikre ma is nagy szüksége lesz a Liverpoolnak Fotó: Henning Von Jagow

Mégis, ha pontot szereznének ma a vendégek, annak nem járna csodájára a világ. Arne Slot csapata ugyan már kimászott az őszi gödörből, amikor sorra veszítette el a találkozóit, ám minden sorozatot figyelembe véve tizenegy mérkőzés óta tartó veretlenségi szériája ellenére sem nyújt meggyőző teljesítményt, a legutóbbi három összecsapásából mindegyik döntetlennel ért véget az angol élvonalban. Ebből az egyik a már említett Leeds ellen történt, de korábban a Sunderlanddel sem bírt otthon a Liverpool, így 

ha ma a Burnley ellen sem szerezné meg a három pontot, a Premier League-érában először fordulna elő, hogy a Vörösök egy idényben belül egyik újoncot sem győzik le az Anfielden.

Szalah volt a megmentő, most nélküle áll ki a Liverpool

Persze Szoboszlai Dominikék ezt szeretnék elkerülni, ugyanakkor a Burnley szeptemberben is óriási gondokat okozott nekik, és a nyomasztó fölényük ellenére is csak a 95. percben tudtak betalálni – akkor is csak a büntetőpontról. A Liverpool hőse akkor Mohamed Szalah volt, de rá most nem számíthat Arne Slot, mivel a 33 klasszisnak szombaton még az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzésén van feladata az egyiptomi válogatottal. És rajta kívül is vannak neves hiányzói a csapatnak, Alexander Isak, Conor Bradley és Giovanni Leoni visszatérésére is hosszú hónapokat kell várni.

A Burnley-nek eközben Zian Flemming nélkül kell helytállnia, Joe Worrall esetében viszont nem kizárt, hogy feltűnik a pályán. A csapatot irányító Scott Parker szerint az is lökést adhat együttesének, hogy a tunéziai válogatottal az Afrika-kupát megjárt támadó középpályás, Hannibal Medzsbrí újra a rendelkezésére áll. 

– Szenvedélyes figura, igazi motorja a csapatnak. Ez egy folyamat, egy kicsit meg kell szelídítenünk őt, illetve meg kell értenünk azt az állatot, amellyel dolgozunk – fogalmazott meg furcsa dicséretet a Burnley menedzsere, akiben már nem él fájó emlékként a Liverpool ellen az utolsó pillanatokban elveszített szeptemberi találkozó. – Nem vagyok az a típus, aki gyakran elmereng a múlton. Összességében pozitív teljesítményt nyújtottunk, még ha természetesen akkor fájt is, hogy egy kései góllal kaptunk ki. Ugyanakkor rengeteg pozitívumot vihettünk magunkkal az akkori teljesítményből, amelyet egy világszínvonalú csapat ellen nyújtottunk, és tisztában vagyunk azzal is, milyen kihívások várnak ránk az Anfieldre látogatva.

A Burnley megint megnehezítheti a Liverpool dolgát

Nagy kihívás vár a Liverpoolra is, mert azt mint Kerkez Milos a mérkőzés előtt adott interjújában elmondta, a Vörösöknek nagy problémát jelent feltörni a betömörülő védelmeket, márpedig ma is ilyennel találhatják szembe magukat.

– Idegenben rengeteg helyzetünk volt a Burnley ellen, de aznap nagyon megnehezítette a dolgunkat – idézte fel Arne Slot, a Liverpool menedzsere. – Most készen állunk, és várjuk a mérkőzést: újabb hazai találkozó, ahol a labdabirtoklásra építve szeretnénk megmutatni, mire vagyunk képesek. Ezen sokat dolgoztunk, és 

várom a pillanatot, amikor igazán összeáll a játék. Remélhetőleg sok helyzetet alakítunk ki, de amikor több lehetőséget teremtünk, az azzal jár, hogy egy kicsit nyitottabbá is válunk, és az idény egy bizonyos szakaszában sokat kontráztak ellenünk. Ezért meg kell találnunk az ideális egyensúlyt: többet támadni, miközben nem kapunk sok gólt.

Erre és ezzel egyetemben a pontokra nagy szüksége lenne a Liverpoolnak, hiszen a címvédőnek a novemberi botlásai miatt a BL-indulásért is nagy harcot kell vívnia, rengeteg csapat ólálkodik mögötte. Szoboszlaiék 35 pontjukkal jelenleg a negyedikek, de még a 15. Bournemouth is csak kilenc pontra van tőlük. Egy-egy félresikerült meccsel tehát nagyot lehet bukni, miközben az előrelépésért rengeteget kell tennie a Slot-legénységnek, hiszen az éllovas Arsenal 14 pontra rázta le őket, de már a második Manchester City és a harmadik Aston Villa is nyolc pontra elhúzott tőlük.

Premier League, 22. forduló:

szombat:

  • Manchester United–Manchester City 13.30 (tv: Spíler1)
  • Chelsea–Brentford 16.00 (tv: Match4)
  • Leeds United–Fulham 16.00
  • Liverpool–Burnley 16.00 (tv: Spíler1)
  • Sunderland–Crystal Palace 16.00
  • Tottenham Hotspur–West Ham United 16.00
  • Nottingham Forest–Arsenal 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Everton 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Brighton–Bournemouth 21.00 (tv: Match4)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

