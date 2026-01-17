Nyerőembere nélkül a Liverpool, pedig ellene egy „állatot” is bevetnek

Ahogy az újoncokkal az lenni szokott, a Burnley-nek nem terem sok babér a Premier League-ben. Az elmúlt két idényben mindhárom feljutó azonnal ki is esett, most megtörhet ez a tendencia, mert a trióból a Sunderland a tizedik, a Leeds pedig a 16. helyet foglalja el, csak a Burnley van a vonal alatt, 21 forduló alatt szerzett tizenhárom pontjával a 19. pozícióban. Az eredményeit tekintve ez nem meglepetés, hiszen a kis csapat október óta nem nyert meg egy bajnokit sem, de az azóta lejátszott 12 Premier League-mérkőzésen pontszerzésnek is csak háromszor örülhetett. Szombaton (16.00, tv: Spíler1) pedig a Liverpool ellen folytatja az Anfielden, ezek alapján sok jóra nem számíthat a Burnley.

Szoboszlai Dominikre ma is nagy szüksége lesz a Liverpoolnak Fotó: Henning Von Jagow

Mégis, ha pontot szereznének ma a vendégek, annak nem járna csodájára a világ. Arne Slot csapata ugyan már kimászott az őszi gödörből, amikor sorra veszítette el a találkozóit, ám minden sorozatot figyelembe véve tizenegy mérkőzés óta tartó veretlenségi szériája ellenére sem nyújt meggyőző teljesítményt, a legutóbbi három összecsapásából mindegyik döntetlennel ért véget az angol élvonalban. Ebből az egyik a már említett Leeds ellen történt, de korábban a Sunderlanddel sem bírt otthon a Liverpool, így

ha ma a Burnley ellen sem szerezné meg a három pontot, a Premier League-érában először fordulna elő, hogy a Vörösök egy idényben belül egyik újoncot sem győzik le az Anfielden.

Szalah volt a megmentő, most nélküle áll ki a Liverpool

Persze Szoboszlai Dominikék ezt szeretnék elkerülni, ugyanakkor a Burnley szeptemberben is óriási gondokat okozott nekik, és a nyomasztó fölényük ellenére is csak a 95. percben tudtak betalálni – akkor is csak a büntetőpontról. A Liverpool hőse akkor Mohamed Szalah volt, de rá most nem számíthat Arne Slot, mivel a 33 klasszisnak szombaton még az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzésén van feladata az egyiptomi válogatottal. És rajta kívül is vannak neves hiányzói a csapatnak, Alexander Isak, Conor Bradley és Giovanni Leoni visszatérésére is hosszú hónapokat kell várni.