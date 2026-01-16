LiverpoolBurnleyKerkez MilosPremier League

Kerkez felfedte, mi okoz nagy gondot a Liverpoolnak

Holnap a 22. fordulóval folytatódik a Premier League, 16 órakor a Liverpool is pályára lép, a Burnley-t látja vendégül az Anfielden. A küzdelmesnek ígérkező bajnoki mérkőzés előtt a klubhonlap Kerkez Milost szólaltatta meg, aki az interjúban a Liverpool javuló formájáról és a várakozásairól is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 17:59
Kerkez Milos ismét nehéz mérkőzésre számít a Burnley ellen Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpoolnak már az idény elején, amikor még sorra nyerte a mérkőzéseit, is majdnem beletörött a bicskája a Burnley-be. Óriási fölényben játszottak a vendégek (xG: 0,13-2,85, labdabirtoklás: 19-81 százalék, lövések száma 3-27), a rendes játékidő végén mégis 0-0 volt az állás. A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket is bevető liverpooliak végül a 95. percben törték meg a jeget, Mohamed Szalah tizenegyesével 1-0-ra győztek.

Kerkez Milos élvezi Arne Slot bizalmát
Kerkez Milos élvezi Arne Slot bizalmát Fotó: John Walton / PA Wire

A betömörülő védelmekkel nem bír a Liverpool

Szombaton 16 órakor (tv: Spíler1) ismét a Burnley lesz az ellenfél, és Kerkez a klubhonlapnak nyilatkozva elmondta, piszkosul nehéz „visszavágóra” számít.

– Sokszor nem könnyű feltörni egy mélyen védekező csapat védelmét, mert alig vannak üres területek. A vonalak között van terület, de mindig gyors kényszerítőkre van szükség, valamint távoli lövésekre és beadásokra. Ezeken sokat dolgoztunk ezen a héten, és ez biztosan segíteni fog nekünk a holnapi meccsen, és remélhetőleg otthon tartjuk a három pontot. A szurkolók rengeteg energiát adnak nekünk, és 

ahogy mindig mondani szoktam, az Anfielden egyszerűen nem érzed annyira a fáradtságot.

Kemény mérkőzések várnak ránk, de úgy érzem, a jelenlegi helyzetünkben optimistán tekinthetünk előre ezekre a meccsekre, és biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz – fogalmazott a magyar válogatott balhátvéd.

Kerkez élvezi a futballt Liverpoolban

Kerkez arra utalt, hogy az őszi kudarcszéria után némiképp összeszedte magát a Liverpool, minden sorozatot figyelembe véve tizenegy, a Premier League-ben kilenc mérkőzés óta veretlen. Üröm az örömben, hogy rengeteg összecsapása végződik döntetlennel, mint például a legutóbbi három is az angol élvonalban.

– Jó a hangulatunk, az energiaszintünk nagyon magas, és szerintem ez fontos. Tizenegy meccs óta veretlenek vagyunk, ezt folytatnunk kell. Több győzelmet akarunk, szóval remélem, hogy ez össze is jön.

Magának Kerkeznek is jobb időszaka van a liverpooli kezdetekhez képest. Az elmúlt hét bajnokiból hat alkalommal a kezdőcsapatban szerepelt, az Arsenal elleni 0-0 után még a találkozó legjobbjának is megválasztották őt a Vörösök szurkolói.

– Természetesen nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy játszom. Száz százalékot akarok nyújtani a klubért és az edzőért, hiszen számít rám és pályára küld, és persze a játékostársaimért is, akikkel együtt futballozom. Azt szeretném, ha elkerülnének a sérülések, és ameddig csak lehet, játékra kész állapotban akarok lenni. Nagyon élvezem a futballt, remélem, így is marad – zárta sorait a 22 éves védő.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.