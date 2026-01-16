Kerkez felfedte, mi okoz nagy gondot a Liverpoolnak

A Liverpoolnak már az idény elején, amikor még sorra nyerte a mérkőzéseit, is majdnem beletörött a bicskája a Burnley-be. Óriási fölényben játszottak a vendégek (xG: 0,13-2,85, labdabirtoklás: 19-81 százalék, lövések száma 3-27), a rendes játékidő végén mégis 0-0 volt az állás. A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket is bevető liverpooliak végül a 95. percben törték meg a jeget, Mohamed Szalah tizenegyesével 1-0-ra győztek.

Kerkez Milos élvezi Arne Slot bizalmát Fotó: John Walton / PA Wire

A betömörülő védelmekkel nem bír a Liverpool

Szombaton 16 órakor (tv: Spíler1) ismét a Burnley lesz az ellenfél, és Kerkez a klubhonlapnak nyilatkozva elmondta, piszkosul nehéz „visszavágóra” számít.

– Sokszor nem könnyű feltörni egy mélyen védekező csapat védelmét, mert alig vannak üres területek. A vonalak között van terület, de mindig gyors kényszerítőkre van szükség, valamint távoli lövésekre és beadásokra. Ezeken sokat dolgoztunk ezen a héten, és ez biztosan segíteni fog nekünk a holnapi meccsen, és remélhetőleg otthon tartjuk a három pontot. A szurkolók rengeteg energiát adnak nekünk, és

ahogy mindig mondani szoktam, az Anfielden egyszerűen nem érzed annyira a fáradtságot.

Kemény mérkőzések várnak ránk, de úgy érzem, a jelenlegi helyzetünkben optimistán tekinthetünk előre ezekre a meccsekre, és biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz – fogalmazott a magyar válogatott balhátvéd.

Kerkez élvezi a futballt Liverpoolban

Kerkez arra utalt, hogy az őszi kudarcszéria után némiképp összeszedte magát a Liverpool, minden sorozatot figyelembe véve tizenegy, a Premier League-ben kilenc mérkőzés óta veretlen. Üröm az örömben, hogy rengeteg összecsapása végződik döntetlennel, mint például a legutóbbi három is az angol élvonalban.

– Jó a hangulatunk, az energiaszintünk nagyon magas, és szerintem ez fontos. Tizenegy meccs óta veretlenek vagyunk, ezt folytatnunk kell. Több győzelmet akarunk, szóval remélem, hogy ez össze is jön.

Magának Kerkeznek is jobb időszaka van a liverpooli kezdetekhez képest. Az elmúlt hét bajnokiból hat alkalommal a kezdőcsapatban szerepelt, az Arsenal elleni 0-0 után még a találkozó legjobbjának is megválasztották őt a Vörösök szurkolói.