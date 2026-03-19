Kiderült, Szoboszlai az egész BL-ben az ötödik legjobb játékos, mutatjuk, kik előzik meg!

A labdarúgó BL-ben a Liverpool szerda éjjel 4-0-ra nyert a Galatasaray ellen a nyolcaddöntős párharca visszavágóján. A Premier League-ben gyengélkedő Vörösöknek nagyon kellett ez a győzelem és a 4-1-es összesítésű továbbjutás. A meccs legjobbja Szoboszlai Dominik lett, s ma a mértékadó WhoScored tájékoztatásából megtudhattuk, hogy a portál osztályzatai alapján Szoboszlai az idei BL-szezon ötödik legjobb játékosa.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 15:53
Szoboszlai Dominik újabb fontos gólt szerzett a Liverpool színeiben Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Liverpool–Galatasaray mérkőzésen (4-0) Szoboszlai szerezte az első gólt, s kiharcolt egy 11-est is, igaz, ezt Mohamed Szalah elhibázta. Az UEFA-tól a magyar válogatott csapatkapitánya kapta meg a meccs legjobbját megillető trófeát, és a lefújás után a Pool legendája, Steven Gerrard is nagyon megdicsérte.

Szoboszlai Dominik (Liverpool) ott van a forduló válogatottjában Forrás: WhoScored
Mbappé, Kane, Olise, Álvarez, Szoboszlai az első öt sorrendje

Szoboszlai ma még további elismeréseket zsebelhetett be, a mértékadó WhoScored betette a forduló válogatottjába, 8,98-as osztályzattal. A Liverpoolból még Szalah is bekerült, 8,70-nel. A Barcelona csapatából a brazil Raphinha a maximális 10-est kapta, miután a Newcastle elleni 7-2-es mérkőzésen két gólt és két gólpasszt tett be a közösbe. De visszakanyarodva Szoboszlaihoz, az még nagyobb szó, hogy a WhoScored azt is közzétette, hogy az idei BL-szezonban melyik öt labdarúgónak a legjobb az átlagosztályzata, és eszerint Szoboszlai a teljes BL-mezőnyt nézve jelenleg az ötödik legjobb játékos 7,83-as átlaggal. Csak Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern München), Michael Olise (Bayern München) és Julián Álvarez (Atlético Madrid) előzi meg.

Szoboszlai Dominik az idei BL-szezonban tíz meccsen öt gót szerzett és négy gólpasszt adott.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
