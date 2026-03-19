Kiderült, Szoboszlai az egész BL-ben az ötödik legjobb játékos, mutatjuk, kik előzik meg!

A Liverpool–Galatasaray mérkőzésen (4-0) Szoboszlai szerezte az első gólt, s kiharcolt egy 11-est is, igaz, ezt Mohamed Szalah elhibázta. Az UEFA-tól a magyar válogatott csapatkapitánya kapta meg a meccs legjobbját megillető trófeát, és a lefújás után a Pool legendája, Steven Gerrard is nagyon megdicsérte.

Szoboszlai Dominik ott van a forduló válogatottjában. Forrás: WhoScored

A meccs legjobbját megillető díjjal:

Another #UCL Player of the Match award for Szobo 🏆 pic.twitter.com/uWXwT6kM91 — Liverpool FC (@LFC) March 19, 2026

Mbappé, Kane, Olise, Álvarez, Szoboszlai az első öt sorrendje

Szoboszlai ma még további elismeréseket zsebelhetett be, a mértékadó WhoScored betette a forduló válogatottjába, 8,98-as osztályzattal. A Liverpoolból még Szalah is bekerült, 8,70-nel. A Barcelona csapatából a brazil Raphinha a maximális 10-est kapta, miután a Newcastle elleni 7-2-es mérkőzésen két gólt és két gólpasszt tett be a közösbe. De visszakanyarodva Szoboszlaihoz, az még nagyobb szó, hogy a WhoScored azt is közzétette, hogy az idei BL-szezonban melyik öt labdarúgónak a legjobb az átlagosztályzata, és eszerint Szoboszlai a teljes BL-mezőnyt nézve jelenleg az ötödik legjobb játékos 7,83-as átlaggal. Csak Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern München), Michael Olise (Bayern München) és Julián Álvarez (Atlético Madrid) előzi meg.

Szoboszlai Dominik az idei BL-szezonban tíz meccsen öt gót szerzett és négy gólpasszt adott.