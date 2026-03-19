Surányi György radikálisan visszavágná a gazdaságfejlesztési kiadásokat + videó

Az Ellenpont arról ír, hogy Surányi György, akit a cikk Magyar Péter programíró tanácsadójaként említ, radikálisan csökkentené a gazdaságfejlesztési kiadásokat, és több ponton is bírálta a kormány jelenlegi gazdaságpolitikáját.
A cikk szerint Surányi egy interjúban arról beszélt, hogy
túl magasak a gazdaságfejlesztésre fordított kiadások, ezért ezeket drasztikusan vissza kellene fogni, ami az Ellenpont értelmezése szerint a Demján Sándor-programot és más, a kis- és középvállalkozásokat támogató konstrukciókat is érinthetné.
Az anyag azt is kiemeli, hogy
Surányi kifogásolta a béremeléseket, köztük a minimálbér és a garantált bérminimum emelését, továbbá bírálta a rezsicsökkentést, a kilencszázalékos társasági adót és a tőkejövedelmek egyes adóelőnyeit is.
Az írás egy másik fontos állítása szerint Surányi úgy látja: ezek a tételek akadályozzák az áfacsökkentést, miközben maga az áfacsökkentés sem lenne szerinte igazán hatékony eszköz.
A cikk ezt már közvetlenül a Tisza állítólagos gazdasági programjával kapcsolja össze, és azt állítja, hogy
Surányi nézetei egybevágnak a korábban kiszivárgott, több mint 660 oldalas dokumentumban szereplő elképzelésekkel, amelyek között szja-emelés, társaságiadó-emelés, vagyonadó és a nyugdíjrendszer átalakítása is szerepel.
Az Ellenpont végül azt a következtetést vonja le, hogy Surányi továbbra is az Orbán-kormány legfontosabb gazdasági intézkedéseit támadja, a béremeléstől a rezsicsökkentésen át a gazdaságfejlesztési programokig.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!