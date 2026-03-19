surányi györgydemján sándor programMagyar Péter

Surányi György radikálisan visszavágná a gazdaságfejlesztési kiadásokat + videó

Surányi György egy interjúban a gazdaságfejlesztési kiadások drasztikus csökkentéséről, a béremelések visszafogásáról, valamint a rezsicsökkentés és az alacsony társasági adó bírálatáról beszélt, amit az Ellenpont a Tisza feltételezett gazdasági programjával hoz összefüggésbe.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 19:43
Surányi György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ellenpont arról ír, hogy Surányi György, akit a cikk Magyar Péter programíró tanácsadójaként említ, radikálisan csökkentené a gazdaságfejlesztési kiadásokat, és több ponton is bírálta a kormány jelenlegi gazdaságpolitikáját.

 A cikk szerint Surányi egy interjúban arról beszélt, hogy

 túl magasak a gazdaságfejlesztésre fordított kiadások, ezért ezeket drasztikusan vissza kellene fogni, ami az Ellenpont értelmezése szerint a Demján Sándor-programot és más, a kis- és középvállalkozásokat támogató konstrukciókat is érinthetné. 

Az anyag azt is kiemeli, hogy

Surányi kifogásolta a béremeléseket, köztük a minimálbér és a garantált bérminimum emelését, továbbá bírálta a rezsicsökkentést, a kilencszázalékos társasági adót és a tőkejövedelmek egyes adóelőnyeit is. 

Az írás egy másik fontos állítása szerint Surányi úgy látja: ezek a tételek akadályozzák az áfacsökkentést, miközben maga az áfacsökkentés sem lenne szerinte igazán hatékony eszköz. 

A cikk ezt már közvetlenül a Tisza állítólagos gazdasági programjával kapcsolja össze, és azt állítja, hogy

 Surányi nézetei egybevágnak a korábban kiszivárgott, több mint 660 oldalas dokumentumban szereplő elképzelésekkel, amelyek között szja-emelés, társaságiadó-emelés, vagyonadó és a nyugdíjrendszer átalakítása is szerepel. 

Az Ellenpont végül azt a következtetést vonja le, hogy Surányi továbbra is az Orbán-kormány legfontosabb gazdasági intézkedéseit támadja, a béremeléstől a rezsicsökkentésen át a gazdaságfejlesztési programokig.

 

Borítókép: Surányi György (Forrás: Ellenpont.hu)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
