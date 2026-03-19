Szijjártó Péter: A nullkilométeres kalandorok időszaka nem most van

A jelenlegi válságos időkben nem érdemes kockáztatni az eddigi eredményeket, ugyanis most kizárólag a tapasztalt, kiszámítható és megfontolt vezetők képviselhetik hatékonyan a hazájukat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Veszprémben.

A tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon kifejtette, hogy

az elmúlt tizenhat év tele volt olyan válságokkal, amelyből egy is bőven elég lenne egy emberöltő alatt ahhoz, hogy a feje tetejére állítsa az addigi status quót.

– Összeomlott tizenhat éve az európai pénzügyi rendszer. Tizenegy éve idegen kultúrából érkezők törtek ránk, fittyet hányva a szabályainkra, az életünkre, a normáinkra, a törvényeinkre. Hat évvel ezelőtt kitört a világjárvány, le kellett számolnunk azzal a naiv illúzióval, hogy mi a XXI. század fejlett technológiájával mindent meg tudunk oldani. Világossá vált a kiszolgáltatottságunk, hogyha az egészségről van szó.

Négy éve kitört a háború a szomszédban, s most itt van az iráni háború, amely pedig minden idők legnagyobb energiaválsága felé viszi a világot

– sorolta.

Leszögezte, hogy a közel-keleti helyzet komoly veszélyt jelent most Európára és így Magyarországra is, ugyanis a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajigény húsz százalékát érinti, és ez különösképp súlyos kihívás elé állítja a kontinenst, miután az az orosz energiaforrásoktól is elvágta magát.

– Ha az Európai Unió nem képes visszalépni az ideológiavezérelt energiapolitikájából, és nem képes arra, hogy az orosz olajat visszaengedje az európai piacra, akkor mind az arab, mind az orosz olajtól el leszünk szigetelve, és onnantól kezdve Európa fogja húzni a legrövidebbet

– figyelmeztetett. Majd üdvözölte, hogy minden nehézség ellenére Magyarország fantasztikus eredményekre volt képes az elmúlt időszakban.

– Mert gondoljunk csak bele, egymillióval többen dolgoznak, mint tizenegy-tizenkét évvel ezelőtt. Mi fizetjük Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit, és Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb energiaköltségeket. Hogyha nem lenne rezsicsökkentés, a családok energiaszámlái háromszor-négyszer olyan magasak lennének, mint most. Illetve itt van a 13. és a 14. havi nyugdíj, és azok is megkapják, akik kételkednek, gondolkodnak. És itt van az a világbajnok családtámogatási rendszer is, ami sehol a világon nincsen – hangsúlyozta.