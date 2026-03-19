szijjártó pétereurópai unióveszprém

Szijjártó Péter: A nullkilométeres kalandorok időszaka nem most van

A jelenlegi nemzetközi helyzetben kizárólag tapasztalt, kiszámítható és megfontolt vezetők tudják hatékonyan képviselni hazájukat, ezért nem érdemes kockáztatni az elmúlt évek eredményeit – mondta Szijjártó Péter csütörtökön Veszprémben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 19:07
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenlegi válságos időkben nem érdemes kockáztatni az eddigi eredményeket, ugyanis most kizárólag a tapasztalt, kiszámítható és megfontolt vezetők képviselhetik hatékonyan a hazájukat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Veszprémben.

A tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon kifejtette, hogy 

az elmúlt tizenhat év tele volt olyan válságokkal, amelyből egy is bőven elég lenne egy emberöltő alatt ahhoz, hogy a feje tetejére állítsa az addigi status quót.

– Összeomlott tizenhat éve az európai pénzügyi rendszer. Tizenegy éve idegen kultúrából érkezők törtek ránk, fittyet hányva a szabályainkra, az életünkre, a normáinkra, a törvényeinkre. Hat évvel ezelőtt kitört a világjárvány, le kellett számolnunk azzal a naiv illúzióval, hogy mi a XXI. század fejlett technológiájával mindent meg tudunk oldani. Világossá vált a kiszolgáltatottságunk, hogyha az egészségről van szó.

Négy éve kitört a háború a szomszédban, s most itt van az iráni háború, amely pedig minden idők legnagyobb energiaválsága felé viszi a világot 

– sorolta.

Leszögezte, hogy a közel-keleti helyzet komoly veszélyt jelent most Európára és így Magyarországra is, ugyanis a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajigény húsz százalékát érinti, és ez különösképp súlyos kihívás elé állítja a kontinenst, miután az az orosz energiaforrásoktól is elvágta magát.

– Ha az Európai Unió nem képes visszalépni az ideológiavezérelt energiapolitikájából, és nem képes arra, hogy az orosz olajat visszaengedje az európai piacra, akkor mind az arab, mind az orosz olajtól el leszünk szigetelve, és onnantól kezdve Európa fogja húzni a legrövidebbet 

– figyelmeztetett. Majd üdvözölte, hogy minden nehézség ellenére Magyarország fantasztikus eredményekre volt képes az elmúlt időszakban.

– Mert gondoljunk csak bele, egymillióval többen dolgoznak, mint tizenegy-tizenkét évvel ezelőtt. Mi fizetjük Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit, és Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb energiaköltségeket. Hogyha nem lenne rezsicsökkentés, a családok energiaszámlái háromszor-négyszer olyan magasak lennének, mint most. Illetve itt van a 13. és a 14. havi nyugdíj, és azok is megkapják, akik kételkednek, gondolkodnak. És itt van az a világbajnok családtámogatási rendszer is, ami sehol a világon nincsen – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy

 ezeket az eredményeket nem érdemes kockáztatni, veszélybe sodorni. 

– Ma olyan nemzetközi helyzet van, amilyenben csak a tapasztalt, csak a kiszámítható, csak a megfontolt vezetők tudják megfelelőképpen, eredményesen, hatékonyan képviselni a saját országaikat – mondta.

Ekképp a nullkilométeres kalandorok időszaka nem most van. 

A helyzet az például, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásához ma két emberrel kell megállapodni. Az orosz elnökkel, hogy szállítson s az amerikai elnökkel, hogy hagyja, hogy az orosz elnök szállítson. Na most két ilyen megállapodást ma Magyarországon kizárólag a mi miniszterelnökünk tud megkötni – jelezte. – Gondoljanak bele, a Tisza Párt elnöke két ilyen megállapodást meg tudna-e kötni? – tette fel a kérdést.

A miniszter megjegyezte, hogy ezáltal 

április 12-én sorsdöntő választás következik, amelyen eldől, hogy Magyarország a béke és a biztonság országa legyen-e, vagy engedjék, hogy az országot belesodorják a háborúba, és elvesszen az eddig elért sok szép eredmény.

Rámutatott, hogy a jelenlegi korszakban az olyan közepes méretű és lakosságú, ásványkincsekben nem túl gazdag és különösebben erős hadsereggel sem rendelkező államok a tipikus jelöltek arra, hogy sodródjanak az árral, és azt csinálják, amit a nagyok megpróbálnak rájuk kényszeríteni.

– De

 mi ezt nem hagytuk, mi továbbra is egy szuverén nemzeti politikát folytatunk.

 Nézzék meg, minden egyes válságra a saját nemzeti válaszunkat adtuk. És ezért vagyunk még mindig itt, ezért vagyunk még mindig erősek – fűzte hozzá.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu