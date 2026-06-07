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Saját szabályai fojtogatják az uniós autóipart

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Brit és uniós autógyártók újabb haladékot kérnek az EU-tól a Brexit utáni elektromosautó-vámok ügyében. Az európai autóipar éppen eleget szenved a kínai elektromos autók dömpingjétől, most újabb csapást kellene túlélnie.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 13:29
Egy dolgozó a VW autógyárában Fotó: Jens Schlueter Forrás: AFP
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Sigrid de Vries, az ACEA főigazgatója pénteken Brüsszelben úgy fogalmazott: az európai akkumulátoros hajtásláncok fejlesztése túlságosan lassan halad, ezért az Európai Bizottságnak politikai irányváltásra lenne szüksége az átállás felgyorsítása érdekében.

A „Made in Europe” további nyomást helyez az iparági szereplőkre

Mike Hawes, a brit Autógyártók és Kereskedők Társaságának (SMMT) vezérigazgatója szerint az akkumulátor-ellátási láncok továbbra sem képesek megfelelni ezeknek a szigorú követelményeknek, amelyek olyan feltételezésekre épültek, amelyek a jelentős beruházások ellenére sem váltak valóra. Hawes elmondta: olyan pragmatikus megoldást kell találni, amely elkerüli az önsorsrontó vámokat azokon a járműveken, amelyek megvásárlására éppen ösztönzik a fogyasztókat, miközben védi a hazai akkumulátorgyártási beruházásokat.

Szerinte a fokozódó geopolitikai feszültségek és az EU „Made in Europe” stratégiája további nyomást helyez az ágazatra, ezért a két félnek hosszú távú, kétoldalú megállapodást kell kötnie az európai autóipari együttműködés és versenyképesség megőrzése érdekében.

Brüsszelt láthatóan nem nagyon érdekli az európai autóipar

Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy ezekről a kérdésekről a folyamatban lévő EU–brit tárgyalások keretében lehet egyeztetni, hozzátéve, hogy a Bizottság folyamatos kapcsolatban áll az elektromosautó-iparág szereplőivel annak felmérése érdekében, mennyire felkészültek a származási szabályok teljesítésére.

Az iparág figyelmeztetései egybeesnek azokkal az aggodalmakkal, hogy 

  • a kínai túltermelés 
  • és a kedvező árfolyamok 

sorozatos válságokat idézhetnek elő az európai feldolgozóiparban, és végső soron az európai ipar leépüléséhez vezethetnek.

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