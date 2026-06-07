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Migrációs paktum: két nap után reagált Magyar Péter a Fidesz felszólítására

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A Fidesz vasárnap ismételten felszólította a kormányt, hogy jelentse be: Magyarország nem hajtja végre a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Magyar Péter két nappal a vita kirobbanása után reagált, és azt állította, hogy a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 12:40
Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében azt írta, hogy ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és szerinte ennek a jövőben is így kell maradnia.

A Fidesz elnöksége már szombaton is arra szólította fel a kormányt és a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul jelentsék be: Magyarország nem hajtja végre a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot.

A felszólításra Magyar Péter azt a kérdést tette fel, hogy Orbán Viktor akkori kormányfőként miért nem akadályozta meg a migrációs paktum elfogadását az Európai Unióban.

Később Facebook-oldalán újabb bejegyzést tett közzé, amelyben azt írta: a Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is

 – fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök válaszában tehát nem írt arról, hogy Magyarország végrehajtaná-e az uniós migrációs paktumot. Reakciójában inkább Orbán Viktor felelősségét firtatta, illetve azt hangsúlyozta, hogy kormányzása alatt nem lesznek illegális migránsok az országban. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)

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