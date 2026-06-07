Migrációs paktum: két nap után reagált Magyar Péter a Fidesz felszólítására

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében azt írta, hogy ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és szerinte ennek a jövőben is így kell maradnia.
A Fidesz elnöksége már szombaton is arra szólította fel a kormányt és a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul jelentsék be: Magyarország nem hajtja végre a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot.
A felszólításra Magyar Péter azt a kérdést tette fel, hogy Orbán Viktor akkori kormányfőként miért nem akadályozta meg a migrációs paktum elfogadását az Európai Unióban.
Később Facebook-oldalán újabb bejegyzést tett közzé, amelyben azt írta: a Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is
– fogalmazott a miniszterelnök.
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