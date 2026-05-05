Migrációs nyomás: Magyar Péter most megmutathatja, mekkora legény – de nem a Facebookon, hanem a tárgyalóasztalnál

A világ jelenleg mintegy 8,3 milliárdos, a Földet túlterhelő népessége a következő évtizedekben várhatóan további kétmilliárd fővel gyarapszik, mielőtt végre csökkenésnek indulna. A fejlődő országokból a fejlettek, így az Európába irányuló tömegek viselkedése érthető, hiszen egyre kevésbé megművelhető földek, egyre forróbb és szárazabb vidékek felől áramlanak erre mind nagyobb számban. Nekünk viszont, ha meg akarjuk tartani Európát legalább a mostani, már így sem ideális formájában, akkor megálljt kell parancsoljunk ennek az önsorsrontó uniós politikának. Magyarország jól elvan a jelenlegi munkaerő-állományával, és a szomszédos, európai országokból is fogadhat dolgozókat, ha rájuk van szüksége. Magyar Péter pedig most bevándorlásügyben is megmutathatja, mekkora legény – nem a Facebookon, hanem az Európai Tanács asztalánál.