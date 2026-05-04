idezojelek
Vélemény

Rossz közérzet a kultúrában

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – Tarr Zoltán „elmetszené” az urambátyámvilágot — tud erről Magyar Péter és a sógora is?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
kultúrakultúrharcjuttatásNemzeti SzínházKossuth-díj 2026. 05. 04. 4:40
Fotó: Lakatos Péter
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jó hír lesz például, ha a miskolci úrnak nem lesz igaza, és Vidnyánszky Attila felkavaró, Marx és Engels mellett Lenint, Sztálint, Rákosit is felvonultató, nemcsak a marxizmust, de a progresszív woke-ideológiát is kritikusan szemlélő rendezését továbbra is láthatjuk a nemzeti teátrum repertoárján. Előre szólnánk azonban, hogy majd egyeztessen Bódis (Csipke Józsika) Kriszta leendő kormánybiztossal, mert az úgynevezett LMBTQ-érzékenyítést például a választók egy jelentős része politikai propagandának érzékeli. (Meglepő különben, hogy ezt egyesek mennyire nem értik – vagy nem akarják. Pataki Tamás, a Szivárvány TV működtetésére hatósági engedélyt kért médiavállalkozó azt nyilatkozta: „kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek védelmére és a társadalmi normák tiszteletben tartására, kerülve a megosztó ideológiákat”. Ebben az esetben nem lesz könnyű dolga, ugyanis maga ez az egész ideológiailag rendkívül megosztó.)

Így folytatja Tarr Zoltán: „azonnal megkezdjük a politikai befolyásolás teljes leépítését és az »urambátyám« viszonyok elmetszését”. Beszélje meg ennek mikéntjét a miniszterjelölt a főnökével, hiszen Magyar Péter – aki egyetemi évfolyamtársai visszaemlékezései szerint hencegett a jogi karon közismert felmenőivel – a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek. – Nálunk mindenki jogász – mondja a leendő kormányfő a róla és pártjáról készült, a választási kampányba illeszkedő propagandafilmben, a Tavaszi szél – az ébredésben. Ezzel nincs is gond, Magyar nem tehet róla, hogy így alakult, vannak Magyarországon jogászdinasztiák, ahogyan orvosdinasztiák is léteznek. Ám a sógorpajtás kinevezése különösen a kampányban beígért elszámoltatások (lásd: Jogi esetek) után kicsit erős, hogy azt ne mondjuk, Erőss.

Magyar Péter nem érti, vagy szintén nem akarja érteni, hogy a sógorkomaság intézményesítésével már a kormányzása nulladik hetében biankó csekket kitöltve előre felment másokat, így az itt nem részletezendő okokból családi-rokoni kapcsolatokkal bőven átszőtt kulturális szférában érdekelteket is.

Ebben az ügyben a leendő minisztert csak Major Tamás egykori színigazgatót átfogalmazva biztathatjuk, aki a nála fizetésemelésért folyamodó Suka Sándor színészt a fennmaradt anekdota szerint ekként buzdította: Hajrá, Suka! Nos, most akkor Hajrá, Tarr! – arccal a nepotizmus ellen.

„Itt az ideje a nemzetegyesítésnek. Újra kell fogalmaznunk, mit jelent magyarnak lenni a 21. században” – folytatja a leendő kulturális miniszter. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy a Tisza Pártra lenne szükségünk annak meghatározására, hogy mik is vagyunk, de értjük, hogy nem akarta elárulni minden tervüket a választási kampányban. Néhány szónokias fordulatot követően Tarr Zoltán arról is szót ejt, „a megújuló kulturális diplomácia révén nem kevesebb a célunk, mint visszaállítani hazánk történelmi rangját és méltó hírnevét a nagyvilágban. Közös munkával el fogjuk érni, hogy a magyar egységes, újra elismert és tisztelt nép lehessen, akire felnéznek a nemzetek.” 

Meg fog lepődni, de a magyarság a Tisza Párt nélkül is „elismert és tisztelt nép, akire” – valójában: amelyre; ezt református lelkészként a Bibliá­ban is több helyütt így olvashatta – „felnéznek a nemzetek”. Kulturális intézeteink eddig is méltón öregbítették hírnevünket, erről számtalan rendezvényük, más nagy kultúrákat képviselő nemzetekkel közös évadjaik is tanúskodnak. Művészeink a maguk útját taposva is bejárták a világot, és kisebbségben maradtak azok, akik, mint Schiff András, politikai okokból nem léptek fel hazánkban az elmúlt időszakban. 

Tarr Zoltán itt alighanem összetéveszti egy nép, egy kultúra megítélését egy ország kormányának a megítélésével, ez utóbbit pedig – szintén tévesen – egynek tekinti mindazzal, ami arról a liberális világsajtóban megjelent.

Április 12-e óta a széles Tisza-táborban mindenki úgy érzi, ő győzött. Ez olyan, mint amikor a cárizmus utáni Oroszországban Kerenszkijék, bolsevikok, mensevikek és trockisták egyszerre hitték, itt az ő idejük. Márpedig a Tisza Párt az Orbán-kormány megbuktatására létrejött szerveződés, ebben egyetértettek, a hogyan továbbot illetően viszont ilyen széles platformon nem fognak. Mások a kormányváltással most térvesztéstől tartanak.

Rossz közérzet alakult ki. 

Ennyi, olykor egymásnak ellentmondó igényt képtelenség egyszerre kielégíteni, behatárolt pénzforrásokból, óhatatlanul „limitált kiadásban” osztott tisztségekkel és díjakkal. De mi, kultúrafogyasztó, tudatos polgárok addig is tehetünk magunkért, amíg a Tisza Párt kultúrkorifeusai felosztják az új nyerteseket és veszteseket. Most még személyi jövedelemadónk egy százalékáról is kedvünkre rendelkezhetünk, utána pedig olyan zenére, színházra, könyvre, mozira és kiállításra költjük a már leadózott forintjainkat, amilyenekre csak szeretnénk.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Rossz közérzet a kultúrában

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekállatvédők

Szabadítsátok ki Timmyt!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekszakadék

Maradjunk túlfeszült lényeglátók!

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekKossuth téren

Ruszin-Szendi és a rendszerváltás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekrendszerváltás

Átléptünk az énség korába

Gajdics Ottó avatarja

Miért csodálkozunk azon, hogy tokatábornok kivezényli a díszszázadot Magyar Péter beiktatási ünnepségére?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu