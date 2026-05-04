Rossz közérzet a kultúrában

Jó hír lesz például, ha a miskolci úrnak nem lesz igaza, és Vidnyánszky Attila felkavaró, Marx és Engels mellett Lenint, Sztálint, Rákosit is felvonultató, nemcsak a marxizmust, de a progresszív woke-ideológiát is kritikusan szemlélő rendezését továbbra is láthatjuk a nemzeti teátrum repertoárján. Előre szólnánk azonban, hogy majd egyeztessen Bódis (Csipke Józsika) Kriszta leendő kormánybiztossal, mert az úgynevezett LMBTQ-érzékenyítést például a választók egy jelentős része politikai propagandának érzékeli. (Meglepő különben, hogy ezt egyesek mennyire nem értik – vagy nem akarják. Pataki Tamás, a Szivárvány TV működtetésére hatósági engedélyt kért médiavállalkozó azt nyilatkozta: „kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek védelmére és a társadalmi normák tiszteletben tartására, kerülve a megosztó ideológiákat”. Ebben az esetben nem lesz könnyű dolga, ugyanis maga ez az egész ideológiailag rendkívül megosztó.)

Így folytatja Tarr Zoltán: „azonnal megkezdjük a politikai befolyásolás teljes leépítését és az »urambátyám« viszonyok elmetszését”. Beszélje meg ennek mikéntjét a miniszterjelölt a főnökével, hiszen Magyar Péter – aki egyetemi évfolyamtársai visszaemlékezései szerint hencegett a jogi karon közismert felmenőivel – a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek. – Nálunk mindenki jogász – mondja a leendő kormányfő a róla és pártjáról készült, a választási kampányba illeszkedő propagandafilmben, a Tavaszi szél – az ébredésben. Ezzel nincs is gond, Magyar nem tehet róla, hogy így alakult, vannak Magyarországon jogászdinasztiák, ahogyan orvosdinasztiák is léteznek. Ám a sógorpajtás kinevezése különösen a kampányban beígért elszámoltatások (lásd: Jogi esetek) után kicsit erős, hogy azt ne mondjuk, Erőss.

Magyar Péter nem érti, vagy szintén nem akarja érteni, hogy a sógorkomaság intézményesítésével már a kormányzása nulladik hetében biankó csekket kitöltve előre felment másokat, így az itt nem részletezendő okokból családi-rokoni kapcsolatokkal bőven átszőtt kulturális szférában érdekelteket is.

Ebben az ügyben a leendő minisztert csak Major Tamás egykori színigazgatót átfogalmazva biztathatjuk, aki a nála fizetésemelésért folyamodó Suka Sándor színészt a fennmaradt anekdota szerint ekként buzdította: Hajrá, Suka! Nos, most akkor Hajrá, Tarr! – arccal a nepotizmus ellen.