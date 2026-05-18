Lincshangulat prolongálva

Az ilyesfajta látvány-, avagy Facebook-politizálásnak előbb-utóbb azért vége szakad: Magyar Péternek nem nagyon lesz rá ideje. Meg fogja látni, miniszterelnöknek lenni nem annyit jelent, mint naphosszat a karmelitában „felfedezett” vaságyon heverészni. Csak remélhetjük, beletalál a szerepébe, és maga sem akarja a kétharmados parlamenti többsége birtokában az egész országot zsebre tenni. Bár a köztársasági elnök és más állami vezetők elleni támadásával – amely beiktatási beszédének is a csúcsa volt (már amennyiben nem inkább mélypontról beszélhetünk) – egyelőre másképp fest a dolog. Mintha Magyar Rudi Dutschke, egykori nyugatnémet szélsőbaloldali diákvezér szavait tekintené irányadónak, aki meghirdette a „hosszú menetelést az intézményeken át”. Legfeljebb az új miniszterelnök ezt lerövidítené, máskülönben ugyanis megvárná, amíg egyébként 2029-ben lejár Sulyok Tamás mandátuma, nem pedig legkésőbb május 31-ig szólította volna fel a távozásra, „ameddig még lehet”.

Amikor a Fidesz 1998-ban, illetve 2010-ben kormányra jutott, a hivatalban lévő köztársasági elnök, Göncz Árpád, illetve Sólyom László kitölthette a mandátumot. (Az 1990-es, tényleges rendszerváltáskor ez a kérdés azért nem merült fel, mert Szűrös Mátyás eleve ideiglenes államfő volt.) Ugyanígy évekig a helyén maradhatott még Surányi György és Simor András a jegybank, vagy például Alföldi Róbert a Nemzeti Színház élén.

Miközben éveken át hallgattuk, hogy az Orbán-kormányok kiüresítették az intézményeket, meg a rengeteg papolást a jogállamiságról, most végignézhetjük, hogyan akarja a Tisza zsebre tenni ugyanazokat az intézményeket.