A demokrácia szégyene

Aztán jön az igazság pillanata, és a demokrácia farvizén evickélő, lényegében viszonylag jól elmulató kutyák rájönnek, hogy nincs mögöttük tömeg. Akik valaha jót mulattak rajtuk, hirtelen átpártoltak a Tiszához, ők pedig semmit nem tudtak nyújtani a választóknak. Az egy százalék alatti eredmény azt mutatja, hogy a viccpárt már nem vicces, megmérettek és könnyűnek találtattak.

Jelenleg nagyjából félmilliárd forintot kell visszafizetniük azoknak, akik eltapsolták ezt a pénzt és elpoénkodták a kampányidőszakot.

Nincs ennyi pénzük, mert nem gazdálkodnak lényegében sehogy. Ez abban az esetben nem probléma, ha egy átlagemberről, főleg ha fiatalról van szó, ugyanis mindenki saját magának építi az életét, húszévesen nem várható el, hogy valaki befektesse a szüleitől kapott zsebpénzét. De ha politikai pályára lép, akkor az a nagyjából 640 millió forint, amellyel összesen tartozik a párt, komoly összeg, közpénz, mi mindannyian adtuk össze nekik azért, hogy csináljanak belőle valamit.