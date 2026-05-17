A holokauszt áldozataira emlékező séta az id. Antall József rakparton, majd a Carl Lutz rakparton haladt. A megemlékezők a sófár hangjára indultak el, a menet élén 73 – elektromos kisbuszokon utazó – holokauszt-túlélővel. A menet elején vonult mások mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete és Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter.
A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az Élet menete szónokai
A közöny, a gyűlölet és az antiszemitizmus elleni fellépés fontosságáról beszéltek az Élet menete vasárnapi budapesti rendezvényének szónokai Budapesten.
Borítókép: Az Élet menete Budapesten (Fotó: Havran Zoltán)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
