A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az Élet menete szónokai

A holokauszt áldozataira emlékező séta az id. Antall József rakparton, majd a Carl Lutz rakparton haladt. A megemlékezők a sófár hangjára indultak el, a menet élén 73 – elektromos kisbuszokon utazó – holokauszt-túlélővel. A menet elején vonult mások mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete és Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter.