Tüntetések, bojkottok és botrányok – így ért véget a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál + videó

📍Vienna



A pro-Palestine protesters was brutally removed from the Eurovision Song contest following the Israeli performance. pic.twitter.com/Z4iUQHGB6A — Gaza Behind Scenes (@gazabehindscens) May 13, 2026

Ez a győzelem Bulgária első sikere a versenyen a 2005-ös debütálása óta. A győztes énekes igazi közönségkedvenc lett Bécsben, pedig eredetileg inkább a finn vagy az osztrák indulót tartották esélyesnek. Az Euroactiv beszámolója szerint a Daraként ismert Darina Yotova a győzelem után a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

Minden lehetséges: Bulgária megnyerte az Eurovíziót!

Hozzátette: „Nagyon szeretek szabályokat megszegni. Nagyon jól követem a saját szabályaimat – nem másokét. Valami újat és frisset szerettünk volna adni a közönségnek, valami olyasmit, amire nem számítanak.” A bolgár miniszterelnök-helyettes, Atanas Pekanov Facebook-bejegyzésében „hatalmas tehetség, a fáradhatatlan erőfeszítés és a sikerbe vetett hit nagyszerű történetének” nevezte Dara sikerét.

A döntő egyik legnagyobb favoritja a finn Linda Lampenius hegedűművész és Pete Parkkonen popénekes közös produkciója volt, akik a Lángszóró című dallal léptek színpadra. A román Alexandra Capitanescu a Choke Me című heavy metal számával borzolta a kedélyeket a provokatív dalszöveg miatt. Az ausztrál Delta Goodrem látványos zongorás produkcióval és az Eclipse című dallal végül a negyedik helyen végzett. A szerb Lavina metálzenekar az este egyik legkeményebb produkcióját hozta, míg a litván Lion Ceccah ezüstre festve, sötét hangulatú produkcióval állt színpadra.

A szombati döntőt mintegy tízezer rajongó követte élőben a bécsi Wiener Stadthalle arénában.

A rendezvénytől távol maradó államok – Spanyolország, Írország, Hollandia, Szlovénia és Izland – döntésüket Izrael gázai háborújával és az abból fakadó humanitárius válsággal indokolták. A spanyol, ír és szlovén közszolgálati műsorszolgáltatók még a televízióban sem voltak hajlandók közvetíteni a műsort.