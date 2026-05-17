Tüntetések, bojkottok és botrányok – így ért véget a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál + videó

Bulgária nyerte meg a 2026-os dalversenyt a szombat esti, bécsi döntőben. Bár a rendezvény hivatalosan politikamentes, idén öt ország visszalépett a szerepléstől Izrael részvétele miatt, ami az elmúlt évek legmélyebb politikai válságába sodorta az Eurovíziós Dalfesztivált. Az izraeli énekes előadását már az elődöntőben füttyszó és skandálás zavarta meg.

Sebők Barbara
2026. 05. 17. 22:00
Bulgária 516 ponttal aratott diadalt, így 2027-ben ők rendezhetik meg a következő versenyt Forrás: AFP
Ez a győzelem Bulgária első sikere a versenyen a 2005-ös debütálása óta. A győztes énekes igazi közönségkedvenc lett Bécsben, pedig eredetileg inkább a finn vagy az osztrák indulót tartották esélyesnek. Az Euroactiv beszámolója szerint a Daraként ismert Darina Yotova a győzelem után a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: 

Minden lehetséges: Bulgária megnyerte az Eurovíziót!

Hozzátette: „Nagyon szeretek szabályokat megszegni. Nagyon jól követem a saját szabályaimat – nem másokét. Valami újat és frisset szerettünk volna adni a közönségnek, valami olyasmit, amire nem számítanak.” A bolgár miniszterelnök-helyettes, Atanas Pekanov Facebook-bejegyzésében „hatalmas tehetség, a fáradhatatlan erőfeszítés és a sikerbe vetett hit nagyszerű történetének” nevezte Dara sikerét. 

A döntő egyik legnagyobb favoritja a finn Linda Lampenius hegedűművész és Pete Parkkonen popénekes közös produkciója volt, akik a Lángszóró című dallal léptek színpadra. A román Alexandra Capitanescu a Choke Me című heavy metal számával borzolta a kedélyeket a provokatív dalszöveg miatt. Az ausztrál Delta Goodrem látványos zongorás produkcióval és az Eclipse című dallal végül a negyedik helyen végzett. A szerb Lavina metálzenekar az este egyik legkeményebb produkcióját hozta, míg a litván Lion Ceccah ezüstre festve, sötét hangulatú produkcióval állt színpadra.

A szombati döntőt mintegy tízezer rajongó követte élőben a bécsi Wiener Stadthalle arénában.

A rendezvénytől távol maradó államok – Spanyolország, Írország, Hollandia, Szlovénia és Izland – döntésüket Izrael gázai háborújával és az abból fakadó humanitárius válsággal indokolták. A spanyol, ír és szlovén közszolgálati műsorszolgáltatók még a televízióban sem voltak hajlandók közvetíteni a műsort.

A 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása különösen nagy kihívást jelentett

A 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása különösen nagy kihívást jelentett az osztrák rendőrség számára. Szombaton a bécsi helyszínen is tüntetők vonultak fel, akik a „bojkottáljuk Izraelt, bojkottáljuk az Eurovíziós Dalfesztivált” és „népirtóknak nem jár színpad” jelszavakat skandálták. 

A bécsi rendőrség megerősítette, hogy az Izrael elleni demonstráción 14 embert tartóztattak le.

Az Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU) többször hangsúlyozta, hogy a rendezvénynek politikamentesnek kell maradnia. Jean Philip De Tender, az EBU főigazgató-helyettese pénteken úgy nyilatkozott a Politicónak, hogy az Eurovízió „politikamentes”, de „olyan nagy esemény, hogy politikai hatással bír”. 

Az EBU idén átalakította a szavazási rendszert, mivel felmerült a gyanú, hogy az izraeli kormány tavaly befolyásolta az eredményeket. 

A botrányt az váltotta ki, hogy az izraeli induló, Juvál Rafaél New Day Will Rise című dalával a közönségszavazáson szinte példátlan fölénnyel győzött: 38 nemzeti zsűriből és nemzetközi szavazóból 34-től maximális pontszámot kapott a tavalyi versenyen, ami összetettben a második helyre repítette, közvetlenül az osztrák J. J. mögé – számolt be róla korábban a Brussels Signal.

A vádak szerint mindezt egy kiterjedt, kormányzati hátterű online kampány is segítette: egy izraeli állami ügynökség hirdetéseket finanszírozott közösségi médiában és YouTube-on

a szavazatok maximalizálása érdekében, miközben Benjamin Netanjahu miniszterelnök az Instagramon kérte 1,5 milliós követőtáborát Raphael támogatására – percekkel a döntő előtt. Ezt az izraeli nemzeti műsorszolgáltató, a KAN tagadta. A szombati döntő előtt Martin Green, az Eurovízió vezetője újságíróknak kijelentette, hogy a szavazási rendszer „tisztességes és biztonságos”.

Borítókép: A Daraként ismert Darina Yotova a győzelem után (Fotó: AFP)

