Tüntetések, bojkottok és botrányok – így ért véget a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál + videó

Ez a győzelem Bulgária első sikere a versenyen a 2005-ös debütálása óta. A győztes énekes igazi közönségkedvenc lett Bécsben, pedig eredetileg inkább a finn vagy az osztrák indulót tartották esélyesnek. Az Euroactiv beszámolója szerint a Daraként ismert Darina Yotova a győzelem után a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:
Minden lehetséges: Bulgária megnyerte az Eurovíziót!
Hozzátette: „Nagyon szeretek szabályokat megszegni. Nagyon jól követem a saját szabályaimat – nem másokét. Valami újat és frisset szerettünk volna adni a közönségnek, valami olyasmit, amire nem számítanak.” A bolgár miniszterelnök-helyettes, Atanas Pekanov Facebook-bejegyzésében „hatalmas tehetség, a fáradhatatlan erőfeszítés és a sikerbe vetett hit nagyszerű történetének” nevezte Dara sikerét.
A döntő egyik legnagyobb favoritja a finn Linda Lampenius hegedűművész és Pete Parkkonen popénekes közös produkciója volt, akik a Lángszóró című dallal léptek színpadra. A román Alexandra Capitanescu a Choke Me című heavy metal számával borzolta a kedélyeket a provokatív dalszöveg miatt. Az ausztrál Delta Goodrem látványos zongorás produkcióval és az Eclipse című dallal végül a negyedik helyen végzett. A szerb Lavina metálzenekar az este egyik legkeményebb produkcióját hozta, míg a litván Lion Ceccah ezüstre festve, sötét hangulatú produkcióval állt színpadra.
A szombati döntőt mintegy tízezer rajongó követte élőben a bécsi Wiener Stadthalle arénában.
A rendezvénytől távol maradó államok – Spanyolország, Írország, Hollandia, Szlovénia és Izland – döntésüket Izrael gázai háborújával és az abból fakadó humanitárius válsággal indokolták. A spanyol, ír és szlovén közszolgálati műsorszolgáltatók még a televízióban sem voltak hajlandók közvetíteni a műsort.
