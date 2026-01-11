Izraeliek a színpadon, terrorfenyegetés a háttérben – ilyen lesz az idei Eurovíziós Dalfesztivál

A bécsi rendőrség számára az idei Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása az év egyik legkomolyabb feladatának ígérkezik. Gerhard Pürstl osztrák rendőrfőkapitány úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi biztonsági környezet jóval komplikáltabb, mint a 2015-ös dalfesztivál idején volt, különösen az izraeli fellépők és az ehhez kapcsolódó lehetséges demonstrációk miatt. Az osztrák hatóságok nagy létszámú rendőri erő bevetésére készülnek – írja az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

A bécsi rendőrség számára az Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása hatalmas kihívás lesz (Fotó: Anadolu/Sefa Karacan)

Ahogy arról lapunk is beszámolt nem alaptalan a bécsi rendőrség félelme: az európai emberek már húsz éve az iszlamista terror árnyékában élnek. Pürstl szerint a 2026-ban rájuk váró feladat nem ismeretlen, hiszen a Wiener Stadthalléban már korábban is megrendezték az Eurovíziós Dalfesztivált (2015-ben), ám ezúttal jóval komolyabb nehézségekkel kell számolniuk.

Kiemelte, hogy az egész Európát érintő terrorfenyegetettség mellett az ilyen nagyszabású rendezvények eleve fokozott kockázatot jelentenek, ezért részletes biztonsági értékelés előzi meg az eseményt.

A rendőrfőnök hozzátette: a városháza előtti és más külső helyszíneken szervezett kivetítések szintén megnövelt rendőri jelenlétet tesznek szükségessé.