Izraeliek a színpadon, terrorfenyegetés a háttérben – ilyen lesz az idei Eurovíziós Dalfesztivál

A 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása különösen nagy kihívást jelent az osztrák rendőrség számára. A bécsi rendőrfőnök elmondása szerint a hatóságok a megszokottnál nagyobb rendőri jelenléttel és speciális intézkedésekkel készülnek az eseményre. Gerhard Pürstl ugyanakkor kiemelte, hogy a rendőrség mindezt továbbra is korlátozott költségvetésből kénytelen kigazdálkodni.

András János
2026. 01. 11. 13:47
Bécsi rendőrök Fotó: HELMUT FOHRINGER Forrás: APA
A bécsi rendőrség számára az idei Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása az év egyik legkomolyabb feladatának ígérkezik. Gerhard Pürstl osztrák rendőrfőkapitány úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi biztonsági környezet jóval komplikáltabb, mint a 2015-ös dalfesztivál idején volt, különösen az izraeli fellépők és az ehhez kapcsolódó lehetséges demonstrációk miatt. Az osztrák hatóságok nagy létszámú rendőri erő bevetésére készülnek – írja az Origo az Exxpress cikkére hivatkozva.

A bécsi rendőrség számára az Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása hatalmas kihívás lesz
A bécsi rendőrség számára az Eurovíziós Dalfesztivál biztosítása hatalmas kihívás lesz (Fotó: Anadolu/Sefa Karacan)

Ahogy arról lapunk is beszámolt nem alaptalan a bécsi rendőrség félelme: az európai emberek már húsz éve az iszlamista terror árnyékában élnek. Pürstl szerint a 2026-ban rájuk váró feladat nem ismeretlen, hiszen a Wiener Stadthalléban már korábban is megrendezték az Eurovíziós Dalfesztivált (2015-ben), ám ezúttal jóval komolyabb nehézségekkel kell számolniuk. 

Kiemelte, hogy az egész Európát érintő terrorfenyegetettség mellett az ilyen nagyszabású rendezvények eleve fokozott kockázatot jelentenek, ezért részletes biztonsági értékelés előzi meg az eseményt. 

A rendőrfőnök hozzátette: a városháza előtti és más külső helyszíneken szervezett kivetítések szintén megnövelt rendőri jelenlétet tesznek szükségessé. 

Az izraeli fellépők biztonságát nagy erőkkel fogják biztosítani az esetleges atrocitások megakadályozása érdekében. Malmöben, 2024-ben egy százfős különítmény csak az izraeli fellépő biztonságáért felelt.

Az osztrák rendőrség vezetője szerint 2026-ban is nagyjából ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdeniük, mint az előző évben. A költségvetési keretek továbbra is szűkösek, ugyanakkor arra számít, hogy a rendőrség létszáma idén már nem esik tovább. A takarékossági intézkedések a rendőrséget ebben az évben is érintik. Kevesebb pénz jut felszerelésekre, több fejlesztést elhalasztanak, és mérséklik a túlórák számát. 

Pürstl kiemelte, hogy visszatérő probléma, hogy egyes rendőrök éjszakai szolgálat után rövid időn belül nappali műszakra kényszerülnek.

A bécsi bűnözési statisztika lesújtó

Bár a 2025-ös év hivatalos adatait még nem hozták nyilvánosságra, szakértői nyilatkozatok alapján Bécsben továbbra is súlyos gondot jelentenek a testi sértések és a késsel elkövetett támadások, ezért már három fegyvermentes övezetet is kijelöltek a városban. A rendőrfőnök támogatja az országos szintű késviselési tilalom bevezetését, amelyről már törvényjavaslat is készült. Ennek értelmében a szabályok megszegőire akár 3600 eurós, azaz mintegy 1,4 millió forintos pénzbírságot szabhatnak ki, visszaeső elkövetőkre pedig akár szabadságvesztés is kiszabható lenne, amennyiben az osztrák parlament elfogadja a tervezetet.

Komoly kihívást jelent az osztrák rendőrség számára az online bűnözés is, az internetes csalások már nemcsak az idősebb korosztályt, hanem a fiatalokat is érintik. 

A mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmak egyre inkább elmosódottá teszik a határt a valódi és a hamisított videók között, ami miatt egyre többen esnek átverések áldozatául.


Az előzetes elemzések szerint csökkenés egyedül a bécsi autófeltörések és gépkocsilopások terén volt tapasztalható, míg a betörések száma nagyjából változatlan maradt.

Borítókép: Bécsi rendőrök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

