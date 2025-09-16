Lövések miatt nagy rendőrségi művelet indult Bécsben, legalább két ember meghalt

A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is. A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben. Ugyanakkor még nincsenek megerősített értesülések, a vizsgálat még tart. Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában.

Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg.

Julia Schick rendőrségi szóvivő szerint nem áll fenn többé veszély a lakosság számára.

Megfelelő erőkkel vagyunk jelen a helyszínen és tisztázzuk a helyzetet. Kérjük kerüljék el a térséget, forgalmi korlátozások lehetnek

– írta az osztrák rendőrség az X-en. Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt lőtt sebek miatt kórházba szállítottak – ismertette Christoph Mierau, a Bécsi Egészségügyi Szövetség szóvivője. Két további kiskorú családtagnak nem esett bántódása.

